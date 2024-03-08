Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Το Κίεβο μπορεί να λάβει 6 δισ. ευρώ από την ΕΕ τους επόμενους δύο μήνες, λέει ο Σμίχαλ

Η κυβέρνηση αναμένει να λάβει 4,5 δισεκατομμύρια ευρώ τον Μάρτιο και άλλα 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ τον Απρίλιο, δήλωσε ο Σμιχάλ κατά την διάρκεια κυβερνητικής σύσκεψης.

Το Κίεβο ίσως λάβει 6 δισ. ευρώ από ΕΕ τους επόμενους δύο μήνες, λέει ο Σμίχαλ

Η Ουκρανία μπορεί να λάβει 6 δισεκατομμύρια ευρώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω της τετραετούς διευκόλυνσης για την Ουκρανία τους επόμενους δύο μήνες, δήλωσε σήμερα ο πρωθυπουργός Ντενίς Σμιχάλ.

Η κυβέρνηση αναμένει να λάβει 4,5 δισεκατομμύρια ευρώ τον Μάρτιο και άλλα 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ τον Απρίλιο, δήλωσε ο Σμιχάλ κατά την διάρκεια κυβερνητικής σύσκεψης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ουκρανία
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
7 0 Bookmark