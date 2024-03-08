Φιλοπαλαιστίνιοι ακτιβιστές κατέστρεψαν την Παρασκευή ιστορικό πίνακα του Λόρδου Άρθουρ Μπάλφουρ στο Trinity College του Κέιμπριτζ.



Η ομάδα διαμαρτυρίας Palestine Action δημοσίευσε ένα βίντεο με μια διαδηλώτρια να σκίζει με μαχαίρι το πορτρέτο και να το ψεκάζει με κόκκινη μπογιά.

Ο συντηρητικός πολιτικός έδωσε το όνομά του στη Διακήρυξη του Μπάλφουρ - μια δημόσια διακήρυξη που εξέδωσε η βρετανική κυβέρνηση για τη δημιουργία μιας πατρίδας για τους Εβραίους στην Παλαιστίνη, ανοίγοντας το δρόμο για την ίδρυση του Ισραήλ το 1948.



Η διακήρυξη του 1917, που υπογράφηκε από τον τότε υπουργό Εξωτερικών Μπάλφουρ, περιλαμβανόταν σε μια επιστολή του προς τον Λόρδο Ρότσιλντ, ηγετική φυσιογνωμία της εβραϊκής κοινότητας στη Βρετανία.

