Φιλοπαλαιστίνιοι ακτιβιστές κατέστρεψαν την Παρασκευή ιστορικό πίνακα του Λόρδου Άρθουρ Μπάλφουρ στο Trinity College του Κέιμπριτζ.
Η ομάδα διαμαρτυρίας Palestine Action δημοσίευσε ένα βίντεο με μια διαδηλώτρια να σκίζει με μαχαίρι το πορτρέτο και να το ψεκάζει με κόκκινη μπογιά.
Ο συντηρητικός πολιτικός έδωσε το όνομά του στη Διακήρυξη του Μπάλφουρ - μια δημόσια διακήρυξη που εξέδωσε η βρετανική κυβέρνηση για τη δημιουργία μιας πατρίδας για τους Εβραίους στην Παλαιστίνη, ανοίγοντας το δρόμο για την ίδρυση του Ισραήλ το 1948.
Η διακήρυξη του 1917, που υπογράφηκε από τον τότε υπουργό Εξωτερικών Μπάλφουρ, περιλαμβανόταν σε μια επιστολή του προς τον Λόρδο Ρότσιλντ, ηγετική φυσιογνωμία της εβραϊκής κοινότητας στη Βρετανία.
#BritainIsGuilty https://t.co/UPLLOsMpNa— Palestine Action (@Pal_action) March 8, 2024
