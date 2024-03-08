H φρεγάτα «Ύδρα» που συμμετέχει στην επιχείρηση EUNAVFOR ASPIDES, έως την Κυριακή 10 Μαρτίου θα παραμείνει στο λιμάνι του Τζιμπουτί, στη δυτική πλευρά του Κόλπου του Αντεν, για ανεφοδιασμό αναφέρουν πηγές του υπουργείου Άμυνας.

Στη συνέχεια η φρεγάτα θα συνεχίσει τις αποστολές συνοδείας - προστασίας στην περιοχή των επιχειρήσεων.

Η φρεγάτα «Ύδρα» είναι εφοδιασμένη με σύστημα antidrone (Drone Dome) και με συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου που την καθιστούν αποτελεσματική σε αυτές τις αποστολές.

Η φρεγάτα «Ύδρα» είναι το πέμπτο πλοίο που φέρει αυτό το όνομα στην ιστορία του Πολεμικού Ναυτικού. Είναι φρεγάτα γερμανικής κατασκευής τύπου ΜΕΚΟ 200 ΗΝ. Είναι η πρώτη φρεγάτα του τύπου και καθελκύθηκε στο Αμβούργο της Γερμανίας τον Ιούνιο του 1991 και παραδόθηκε στο Ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό τον Οκτώβριο του 1992. Το όνομα του πλοίου προέρχεται από το ομώνυμο νησί.

Πηγή: skai.gr

