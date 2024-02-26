Η Χεζμπολάχ κατέρριψε ισραηλινό drone πάνω από το λιβανικό έδαφος

Η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε σήμερα ότι κατέρριψε ένα ισραηλινό Hermes 450 μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) πάνω από το λιβανικό έδαφος με πύραυλο εδάφους-αέρα, ενώ πρόκειται για τη δεύτερη φορά που ανακοινώνει την κατάρριψη ενός drone αυτού του είδους.
Τo Hermes 450 είναι ένα ισραηλινό μη επανδρωμένο αεροσκάφος πολλαπλού φορτίου που κατασκευάζει η Elbit Systems, εταιρεία κατασκευής όπλων που εδρεύει στο Ισραήλ.
Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι δύο πύραυλοι που εκτοξεύτηκαν είχαν στόχο μη επανδρωμένο αεροσκάφος της ισραηλινής πολεμικής αεροπορίας που επιχειρούσε πάνω από τον Λίβανο. Ο πρώτος, σημείωσε, αναχαιτίστηκε από το Σύστημα Αντιαεροπορικής Άμυνας του Ισραήλ "Σφενδόνη του Δαυίδ", αλλά το ισραηλινό drone "έπεσε μέσα στο λιβανικό έδαφος" μετά την εκτόξευση δεύτερου πυραύλου.
Η Χεζμπολάχ, η οποία υποστηρίζεται από το Ιράν, έχει ανακοινώσει ότι έχει καταρρίψει ή θέσει υπό τον έλεγχό της αρκετά ισραηλινά drones στη διάρκεια των μηνών αυτών, από τότε που άρχισε η ανταλλαγή πυρών ανάμεσα στη σιιτική λιβανική οργάνωση και τον ισραηλινό στρατό στα νότια σύνορα του Λιβάνου.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.