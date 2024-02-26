Η Χεζμπολάχ κατέρριψε ισραηλινό drone πάνω από το λιβανικό έδαφος

Η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε σήμερα ότι κατέρριψε ένα ισραηλινό Hermes 450 μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) πάνω από το λιβανικό έδαφος με πύραυλο εδάφους-αέρα, ενώ πρόκειται για τη δεύτερη φορά που ανακοινώνει την κατάρριψη ενός drone αυτού του είδους.

Τo Hermes 450 είναι ένα ισραηλινό μη επανδρωμένο αεροσκάφος πολλαπλού φορτίου που κατασκευάζει η Elbit Systems, εταιρεία κατασκευής όπλων που εδρεύει στο Ισραήλ.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι δύο πύραυλοι που εκτοξεύτηκαν είχαν στόχο μη επανδρωμένο αεροσκάφος της ισραηλινής πολεμικής αεροπορίας που επιχειρούσε πάνω από τον Λίβανο. Ο πρώτος, σημείωσε, αναχαιτίστηκε από το Σύστημα Αντιαεροπορικής Άμυνας του Ισραήλ "Σφενδόνη του Δαυίδ", αλλά το ισραηλινό drone "έπεσε μέσα στο λιβανικό έδαφος" μετά την εκτόξευση δεύτερου πυραύλου.

Η Χεζμπολάχ, η οποία υποστηρίζεται από το Ιράν, έχει ανακοινώσει ότι έχει καταρρίψει ή θέσει υπό τον έλεγχό της αρκετά ισραηλινά drones στη διάρκεια των μηνών αυτών, από τότε που άρχισε η ανταλλαγή πυρών ανάμεσα στη σιιτική λιβανική οργάνωση και τον ισραηλινό στρατό στα νότια σύνορα του Λιβάνου.

Πηγή: skai.gr

