Την παραίτηση της παλαιστινιακής κυβέρνησης υπέβαλλε σήμερα, Δευτέρα ο πρωθυπουργός της χώρας, Μοχάμαντ Σταγιέχ, στον Παλαιστίνιο πρόεδρο, Μαχμούντ Αμπάς, όπως έκανε γνωστό ο ίδιος σε συνέντευξή του.

Ο Παλαιστίνιος πρωθυπουργός ανακοίνωσε την παραίτηση της κυβέρνησής του, η οποία κυβερνά τμήματα της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, λόγω όπως είπε της κλιμακούμενης βίας στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη και του πολέμου στη Γάζα. Σημείωσε ότι παραιτείται ώστε να επιτραπεί η δημιουργία σχήματος ευρείας συναίνεσης μεταξύ των Παλαιστινίων σχετικά με τις πολιτικές ρυθμίσεις μετά τον πόλεμο του Ισραήλ κατά του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας.

«Η απόφαση για παραίτηση ήρθε υπό το φως της άνευ προηγουμένου κλιμάκωσης στη Δυτική Όχθη, την Ιερουσαλήμ και τον πόλεμο, τη γενοκτονία και την πείνα στη Λωρίδα της Γάζας», είπε ο Σταγιέ.

«Βλέπω ότι το επόμενο στάδιο και οι προκλήσεις του απαιτούν νέες κυβερνητικές και πολιτικές ρυθμίσεις που λαμβάνουν υπόψη τη νέα πραγματικότητα στη Γάζα και την ανάγκη για μια Παλαιστινιο-Παλαιστινιακή συναίνεση βασισμένη στην Παλαιστινιακή ενότητα και την επέκταση της ενότητας της εξουσίας στη γη της Παλαιστίνης» είπε.

Τα σχόλια του Μοχάμαντ Σταγιέχ έρχονται καθώς η πίεση των ΗΠΑ αυξάνεται προς τον Αμπάς ώστε να ταρακουνήσει την Παλαιστινιακή Αρχή και να αρχίσει να εργάζεται για μια πολιτική δομή που να μπορεί να κυβερνήσει ένα παλαιστινιακό κράτος μετά τον πόλεμο.

Πηγή: skai.gr

