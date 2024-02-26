Ο Βλαντιμίρ Πούτιν ευχήθηκε στον Ερντογάν για τα γενέθλιά του

Ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν, επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν προκειμένου να του ευχηθεί για τα σημερινά γενέθλιά του.

Σε ανακοίνωση της Διεύθυνσης Επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας σημειώνεται ότι κατά την συνομιλία ο Βλαντίμιρ Πούτιν ευχαρίστησε τον Τούρκο πρόεδρο για τη συμβολή του στην πρόοδο των σχέσεων Τουρκίας-Ρωσίας σε φιλική βάση.

Τηλεφωνικές ευχές για τα γενέθλιά του δέχθηκε ο Ταγίπ Ερντογάν και από τον πρόεδρο του Καζακστάν Τζομέρτ Τοκάγεφ.

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν γίνεται σήμερα 70 ετών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

