Η Χαμάς θέτει όρους για την παράδοση των φαρμάκων

Η Χαμάς έθεσε σήμερα νέες προϋποθέσεις για την είσοδο φαρμάκων στη Λωρίδα της Γάζας, που προορίζονται κυρίως για τους ομήρους που απήχθησαν την 7η Οκτωβρίου, και αρνείται κυρίως την επιθεώρηση της αυτοκινητοπομπής που ζητούν οι ισραηλινές αρχές.

"Τα φορτηγά με φαρμακευτικά προϊόντα θα μπουν χωρίς ισραηλινό έλεγχο", προειδοποίησε σε ανάρτηση στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Χ υψηλόβαθμο στέλεχος του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος, ο Μούσα Αμπού Μαρζούκ.

Ωστόσο οι ισραηλινές αρχές απέρριψαν νωρίς σήμερα το απόγευμα κάθε ενδεχόμενο να επιτρέψουν την είσοδο της αυτοκινητοπομπής χωρίς τον συγκεκριμένο έλεγχο. Όλες οι αυτοκινητοπομπές που μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια υπόκεινται σε τέτοιους ελέγχους από την έναρξη του πολέμου.

"Τα πέντε φορτηγά που θα μεταφέρουν τα φάρμακα θα υποβληθούν σε επιθεώρηση ασφαλείας στο σημείο διέλευσης Κέρεμ Σαλόμ. Στο τέλος της επιθεώρησης, τα φορτηγά θα εισέλθουν στη Λωρίδα της Γάζας", δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο το Cogat, όργανο του ισραηλινού υπουργείου Άμυνας που συντονίζει τις "πολιτικές δραστηριότητες" του στρατού στα κατεχόμενα εδάφη.

Η συνήθης διαδικασία είναι η εξής: η προερχόμενη από την Αίγυπτο ανθρωπιστική βοήθεια περνά από το πέρασμα της Ράφα, στη συνέχεια υπόκειται σε έλεγχο από τους Ισραηλινούς στο σημείο διέλευσης Κέρεμ Σαλόμ, στη μεθόριο μεταξύ του Ισραήλ και του μικρού παλαιστινιακού θύλακα. Κατόπιν επιστρέφει στη Ράφα πριν εισέλθει τελικά στη Λωρίδα της Γάζας.

Στην ανάρτησή του, ο Μούσα Αμπού Μαρζούκ ορίζει και άλλους όρους της Χαμάς: "για κάθε κουτί φαρμάκων" που θα πάει στους 45 ομήρους για τους οποίους προορίζονται, "χίλια κουτιά θα πάνε στους κατοίκους της Γάζας". "Τα φάρμακα θα παρασχεθούν μέσω μιας χώρας που εμπιστευόμαστε, του Κατάρ και όχι της Γαλλίας όπως ζήτησε το Ισραήλ".

Μόλις εισέλθουν στη Λωρίδα της Γάζας, τα φάρμακα, είτε προορίζονται για τον πληθυσμό είτε για τους ομήρους, θα "μεταφερθούν σε τέσσερα διαφορετικά νοσοκομεία της Λωρίδας" της Γάζας. Τέλος, η Χαμάς ζητεί "περισσότερη βοήθεια και φάρμακα".

"Εμείς μόνοι μας (και όχι η ισραηλινή πλευρά) καθορίσαμε την ποσότητα των φαρμάκων που πρέπει να εισέλθει, ποιος θα πρέπει να είναι ο μεσάζων και ποιος πρέπει να είναι ο μηχανισμός διανομής", δήλωσε ο Αμπού Μαρζούκ.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εξωτερικών στη Ντόχα, "δύο αεροσκάφη των ενόπλων δυνάμεων του Κατάρ έφθασαν στην πόλη Ελ-Αρίς στην Αίγυπτο. Μεταφέρουν 61 τόνους βοήθειας, συμπεριλαμβανομένων των φαρμάκων, που παρέχονται από το κράτος του Κατάρ και τη Γαλλική Δημοκρατία, καθώς και τρόφιμα".

Ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού Ντάνιελ Χαγκάρι δήλωσε σήμερα το βράδυ ότι ο στρατός "θα κάνει ό,τι μπορεί για να επαληθεύσει μαζί με το Κατάρ ότι τα φάρμακα θα φθάσουν στους ομήρους που τα χρειάζονται".

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

