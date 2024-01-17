Ο Ντόναλντ Τραμπ απειλήθηκε με αποβολή από τη δίκη του στο Μανχάταν την Τετάρτη, αφού αγνόησε επανειλημμένα την προειδοποίηση του δικαστή να παραμείνει σιωπηλός, ενώ η συγγραφέας Ε. Τζιν Κάρολ κατέθετε ότι κατέστρεψε τη φήμη της αφού τον κατηγόρησε για σεξουαλική κακοποίηση.
Ο δικαστής Λιούις Ε. Κάπλαν είπε στον τέως πρόεδρο ότι το δικαίωμά του να είναι παρών στη δίκη θα αφαιρεθεί εάν συνεχίσει να προκαλεί αναστάτωση. Μετά από μια αρχική προειδοποίηση, ο δικηγόρος της Κάρολ είπε ότι ο Τραμπ εξακολουθεί να ακούγεται να μιλάει στους δικηγόρους του λέγοντας, μεταξύ των οποίων «είναι κυνήγι μαγισσών» και «είναι πραγματικά απάτη».
«Κύριε Τραμπ, ελπίζω να μην χρειαστεί να εξετάσω το ενδεχόμενο να σε αποκλείσω από τη δίκη», είπε ο Κάπλαν, αφότου οι ένορκοι αποχώρησαν για να γευματίσουν, προσθέτοντας: «Καταλαβαίνω ότι μάλλον ανυπομονείς να το κάνω αυτό».
«Θα το λάτρευα», (“I would love it”) απάντησε δηκτικά ο Ρεπουμπλικανός υποψήφιος για το χρίσμα, ανασηκώνοντας τους ώμους του ενώ καθόταν ανάμεσα στους δικηγόρους του.
«Ξέρω ότι θα σου άρεσε. Απλώς δεν μπορείς να ελέγξεις τον εαυτό σου σε αυτή την περίσταση, προφανώς», απάντησε ο Κάπλαν.
«Ούτε εσύ μπορείς», μουρμούρισε ο Τραμπ.
- Λωρίδα της Γάζας: Οι ηγέτες της Χαμάς δεν σκοπεύουν να εγκαταλείψουν τον πολιορκημένο παλαιστινιακό θύλακα
- Αγωνία για την κατάσταση της Κέιτ Μίντλετον- Το ιατρικό ιστορικό της πριγκίπισσας «στα μανταλάκια»
- Παγκόσμια ανησυχία για επέκταση της σύρραξης στη Μέση Ανατολή – Όρο για αποκλιμάκωση θέτει η Τεχεράνη
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.