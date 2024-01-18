Οι ισραηλινές δυνάμεις σκότωσαν περισσότερους από 30 μαχητές στην πόλη Χαν Γιούνις, στη νότια Λωρίδα της Γάζας, το τελευταίο 24ωρο, δήλωσε χθες εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού.

Οι δυνάμεις επέκτειναν τις επιχειρήσεις τους προς μια ένοπλη μονάδα της Χαμάς στην πόλη Χαν Γιούνις, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, δήλωσε ο Ντάνιελ Χαγκάρι, σε ανακοίνωση που μεταδόθηκε τηλεοπτικά.

"Οι μάχες εκεί την προηγούμενη ημέρα ήταν σκληρές. Δυστυχώς υπάρχουν και απώλειες. Οι δυνάμεις μας σκότωσαν περισσότερους από 30 μαχητές στην περιοχή αυτή μόνο τις τελευταίες 24 ώρες".

Νωρίτερα, δέκα Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν κατά τις ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις σε δύο προσφυγικούς καταυλισμούς στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, σύμφωνα με ισραηλινές και παλαιστινιακές πηγές.

Από την αρχή του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, στις 7 Οκτωβρίου, ο ισραηλινός στρατός διεξάγει σχεδόν καθημερινά επιχειρήσεις στη Δυτική Όχθη, παλαιστινιακό έδαφος κατεχόμενο από το Ισραήλ από το 1967.

Σήμερα στην Τουλκάρεμ, μια στρατιωτική επιχείρηση οδήγησε σε μάχες. Πέντε Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν, σύμφωνα με το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας.

Φωτογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου άκουσε επαναλαμβανόμενα πυρά από αυτόματα όπλα, παρατήρησε την παρουσία τεθωρακισμένων οχημάτων και την πτήση μη επανδρωμένων οχημάτων πάνω από την περιοχή, των οποίων το βουητό ήταν ακατάπαυστο.

Ο στρατός που επιβεβαίωσε ότι πραγματοποίησε πλήγμα "κατά τη διάρκεια αντιτρομοκρατικών επιχειρήσεων", δήλωσε ότι ελέγχει κτίρια, ανακρίνει "δεκάδες υπόπτους" και προχώρησε σε συλλήψεις.

"Ένας αριθμός τρομοκρατών σκοτώθηκε" και ένας Ισραηλινός στρατιώτης τραυματίστηκε βαριά, πρόσθεσε.

"Ο ισραηλινός στρατός πολιόρκησε τον καταυλισμό μετά τα μεσάνυχτα", τη νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη, από αέρος και ξηράς, με "πολλούς στρατιώτες και άρματα μάχης" που προκάλεσαν "πολλές ζημιές", είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ένα στέλεχος του καταυλισμού, ο Φαϊσάλ Σαλαμά.

Σε ξεχωριστό περιστατικό, η ένοπλη πτέρυγα της Φάταχ - του κόμματος του προέδρου της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς - ανακοίνωσε τον θάνατο πέντε μελών της στον προσφυγικό καταυλισμό Μπαλάτα (κεντρικά), στη Ναμπλούς.

Το Ισραήλ ανακοίνωσε το πρωί ότι εξουδετέρωσε "έναν τρομοκρατικό πυρήνα" σε αυτόν τον προσφυγικό καταυλισμό, με αεροπορικό πλήγμα κατά ενός αυτοκινήτου.

Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό και την υπηρεσία εσωτερικής ασφάλειας, Σιν Μπετ, το πλήγμα σκότωσε τον 'Αμεντ Αμπντουλάχ Αμπού Σαλάλ, που περιγράφεται ως ο αρχηγός του πυρήνα που σχεδίαζε "επικείμενη και μεγάλης κλίμακας" επίθεση.

Οι Ταξιαρχίες Αλ-'Ακσα, η στρατιωτική πτέρυγα της Φάταχ, επιβεβαίωσαν τον θάνατο του 'Αμεντ Αμπντουλάχ Αμπού Σαλάλ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

