Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου ξεκαθάρισε σήμερα Δευτέρα στους Ισραηλινούς πολίτες πως ο πόλεμος κατά της Χαμάς στη Γάζα απέχει πολύ από το να τελειώσει, μετά από μια σπάνια επίσκεψή του στην εμπόλεμη ζώνη της Γάζας το πρωί,.

Απέρριψε αυτό που χαρακτήρισε ως «ψευδείς εικασίες των ισραηλινών ΜΜΕ» ότι η κυβέρνησή του ενδέχεται να κηρύξει παύση στις μάχες εναντίον των ισλαμιστών της Χαμάς στον παλαιστινιακό θύλακα.

Οικογένειες Ισραηλινών ομήρων διαδηλώνουν στη Βουλή

«Δεν σταματάμε. Συνεχίζουμε να μαχόμαστε και θα εντείνουμε τη μάχη τις επόμενες ημέρες και η μάχη θα πάρει καιρό και δεν πλησιάζει στο τέλος. Χρειαζόμαστε υπομονή, ενότητα και να επιμείνουμε στην αποστολή μας», είπε χαρακτηριστικά ενώπιον βουλευτών του κόμματός του Λικούντ.

Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου σημείωσε ότι το Ισραήλ δεν θα καταφέρει να απελευθερώσει τους εναπομείναντες ομήρους που κρατούνται στη Γάζα χωρίς την άσκηση στρατιωτικής πίεσης.

«Το Ισραήλ κάνει ό,τι μπορεί για να φέρει πίσω τους ομήρους. Δεν θα είχαμε επιτύχει έως τώρα να απελευθερώσουμε περισσότερους από 100 ομήρους χωρίς στρατιωτική πίεση», είπε ο Νετανιάχου κατά τη διάρκεια μιας ομιλίας που εκφώνησε στο ισραηλινό κοινοβούλιο.

«Και δεν θα επιτύχουμε να απελευθερώσουμε όλους τους ομήρους χωρίς στρατιωτική πίεση... Χρειαζόμαστε χρόνο», πρόσθεσε.

«Δεν έχουμε χρόνο», φώναξε ένας συγγενής ομήρου από τα θεωρία της Κνεσέτ, με τις οικογένειες των ομήρων να φωνάζουν «Τώρα! Τώρα! Τώρα!», απαιτώντας την άμεση απελευθέρωσή τους.



Ο Νετανιάχου ανακοίνωσε ότι επικοινώνησε με τον Κινέζο Πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ και τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν για να παρέμβουν προσωπικά για λογαριασμό των ομήρων και ότι η σύζυγός του Σάρα έχει απευθυνθεί στον πάπα.



Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός τόνισε ότι σήμερα επισκέφθηκε μια ταξιαρχία Ισραηλινών εφέδρων στη Γάζα. Στις φωτογραφίες εμφανίζεται με πλήρη εξάρτυση. «Όλοι μού ζήτησαν μόνο ένα πράγμα: να μην σταματήσουμε και να συνεχίσουμε μέχρι τέλους».

היום עם הלוחמים הגיבורים שלנו בשטח הלחימה ברצועת עזה.



אמרתי להם שני דברים:



דבר ראשון - אנחנו נעשה הכל כדי לשמור על הביטחון שלכם, על החיים שלכם.



דבר שני - אנחנו לא מפסיקים ולא נפסיק להילחם. המלחמה נמשכת עד הסוף. עד שגומרים את החמאס, לא פחות מזה.



עם ישראל גאה בלוחמיו… pic.twitter.com/2xL6AODVXo — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) December 25, 2023

Πηγή: skai.gr

