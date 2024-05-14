Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης παρέστη το πρωί στο συνέδριο με θέμα «Προωθώντας την Καινοτομία στην Αντιμετώπιση Φυσικών Καταστροφών - Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών: Μία Πράξη Πολιτισμού», που διοργάνωσε η JTI Hellas σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιαπωνίας στην Ελλάδα, στο πλαίσιο του «2024: Έτος Πολιτισμού και Τουρισμού Ιαπωνίας - Ελλάδας».

Στο πλαίσιο του συνεδρίου ο κοινωφελής οργανισμός «The JTI Foundation» ανακοίνωσε δωρεά για την πυροπροστασία του περιαστικού άλσους Ξάνθης και τον εξοπλισμό της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στην πόλη.

Ακολουθεί η τοποθέτηση του Πρωθυπουργού (ανεπίσημη μετάφραση από τα αγγλικά):

«Κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρέσβη, αγαπητέ Πρόεδρε, Εξοχότατε, κύριοι Δήμαρχοι, κυρίες και κύριοι, είναι πραγματική χαρά να απευθύνομαι σε εσάς σήμερα, τη χρονιά που γιορτάζουμε τα 125 χρόνια διπλωματικών σχέσεων Ελλάδας και Ιαπωνίας.

Πιστεύω ότι μπορούμε να πούμε πως η φετινή επέτειος βρίσκει τις διμερείς μας σχέσεις στην καλύτερη στιγμή τους, στον απόηχο της υιοθέτησης της Κοινής Δήλωσης Στρατηγικής Συνεργασίας τον Φεβρουάριο του 2023 κατά την επίσκεψή μου στην Ιαπωνία. Όπως γνωρίζετε, το 2024 γιορτάζουμε επίσης το έτος πολιτισμού και τουρισμού και διερευνούμε πώς μπορούμε να προωθήσουμε περαιτέρω τη συνεργασία μας σε αυτούς τους δύο ιδιαίτερα σημαντικούς τομείς των σχέσεών μας.

Θα ήθελα να σας συγχαρώ για τη διοργάνωση του σημερινού συνεδρίου με θέμα την προώθηση της καινοτομίας για την αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών, διότι μου δίνει την ευκαιρία να αναφερθώ σε έναν τομέα που θεωρώ απολύτως κρίσιμο για τη διμερή συνεργασία μεταξύ Ελλάδας και Ιαπωνίας.

Όλοι γνωρίζουμε ότι η κλιματική αλλαγή είναι η σκληρή πραγματικότητα. Έχουμε υποστεί έντονα φαινόμενα. Το περασμένο καλοκαίρι ήταν ένα πολύ δύσκολο καλοκαίρι για την Ελλάδα, τόσο ως προς τον αριθμό των δασικών πυρκαγιών, όσο και ως προς την έντασή τους. Αντιμετωπίσαμε πλημμύρες και είναι καίριας σημασίας να συνεργαστούμε και να αξιοποιήσουμε ό,τι καλύτερο μπορεί να μας προσφέρει η τεχνολογία, προκειμένου να σώσουμε ανθρώπινες ζωές, να προστατεύσουμε τα προς το ζην και να καταστήσουμε τις κοινότητές μας, όπως επισημάνατε, κ. Πρόεδρε, πιο ανθεκτικές.

Οι δύο χώρες μας γνωρίζουν τι σημαίνει φυσική καταστροφή. Βέβαια, όπως επισημάνατε, υπάρχει μια φυσική καταστροφή που μπορεί να έχει τις πιο καταστροφικές συνέπειες από όλες. Αναφέρομαι στους σεισμούς, όπου η τεχνογνωσία της Ιαπωνίας είναι τόσο σημαντική που σχεδόν μας ωθεί να καθιερώσουμε ένα καλύτερο επίπεδο συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Ιαπωνίας, προκειμένου να υιοθετήσουμε αυτές τις βέλτιστες πρακτικές και να δούμε πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την τεχνολογία, ελπίζουμε στο μέλλον, για αυτό που θα μπορούσε να είναι το “Άγιο Δισκοπότηρο” στην πρόληψη καταστροφών: την έγκαιρη προειδοποίηση όταν πρόκειται για σεισμούς.

Αποδίδω ιδιαίτερη σημασία στην εκδήλωση αυτή και στις συναντήσεις που θα πραγματοποιηθούν μετά την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας. Συμμετέχουν οι καλύτεροι επιστήμονές μας και ελπίζω ότι θα εδραιώσουμε μία ισχυρή συνεργασία μεταξύ του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και της Ιαπωνικής Κυβέρνησης, που θα μας επιτρέψει να γίνουμε ακόμη καλύτεροι σε αυτόν τον κρίσιμο τομέα.

Πρέπει να επισημάνω ότι η Ελληνική Κυβέρνηση πρόκειται να επενδύσει τα επόμενα χρόνια περισσότερα από 2 δισεκατομμύρια ευρώ, κυρίως ευρωπαϊκούς πόρους, για την ενίσχυση των υποδομών πολιτικής προστασίας. Πιστεύω ότι πρόκειται για μια πολύ σημαντική επένδυση, διότι όταν μιλάμε για την κλιματική αλλαγή, εστιάζουμε πολύ στον μετριασμό των επιπτώσεων, αλλά δεν εστιάζουμε αρκετά στην προσαρμογή σε αυτή.

Πρέπει να προστατεύσουμε τις κοινότητές μας, να τις καταστήσουμε πιο ανθεκτικές και φυσικά να χρησιμοποιήσουμε την τεχνολογία όσο καλύτερα μπορούμε, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε ολοένα και πιο συχνά φαινόμενα. Αναφέρομαι στις φυσικές καταστροφές, είτε πρόκειται για πλημμύρες, είτε για πυρκαγιές, είτε για σεισμούς.

Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω ιδιαίτερα, κ. Πρόεδρε, για τη δωρεά που θα κάνετε στον Δήμο Ξάνθης και στην Πυροσβεστική Υπηρεσία. Πρόκειται για ένα πολύτιμο δώρο, ιδιαίτερα μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές του περασμένου έτους, που έπληξαν με ιδιαίτερη σφοδρότητα την περιοχή της βορειοανατολικής Ελλάδας, όπου χάσαμε μέρος ενός εκ των σημαντικότερων δασών μας, του δάσους της Δαδιάς.

Θα ήθελα να δώσω ιδιαίτερη έμφαση σε αυτό το σύστημα έγκαιρης ανίχνευσης και συναγερμού που θα εγκαταστήσουμε στο περιαστικό δάσος της Ξάνθης. Δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία των περιαστικών μας δασών και πιστεύω ότι αυτή η επένδυση θα συμβάλλει καθοριστικά στη διατήρησή τους. Το απόγευμα θα ταξιδέψω στην περιοχή και θα είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω τα καλά νέα.

Σας ευχαριστώ πολύ λοιπόν και πάλι για τη συνεισφορά σας. Και επιτρέψτε μου να τονίσω για άλλη μια φορά ότι με το να συνεργαζόμαστε και να μαθαίνουμε ο ένας από τον άλλον, μπορούμε να ενισχύσουμε την ανθεκτικότητά μας έναντι των φυσικών καταστροφών.

Κοιτάζοντας μπροστά, προς αυτό το μέλλον που ενέχει κινδύνους, οι δύο χώρες μας, που εκπροσωπούν αρχαίους πολιτισμούς και αρχαία σοφία, μοιράζονται τη βούληση να συνεχίσουν την πολύτιμη συνεισφορά και να ενώσουν τις δυνάμεις τους σε αυτή τη συλλογική προσπάθεια. Σας ευχαριστώ πολύ».

