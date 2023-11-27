Η απόπειρα κατάληψης ενός εμπορικού πλοίου στον Κόλπο του Άντεν φαίνεται ότι ήταν έργο Σομαλών πειρατών και όχι των Υεμενιτών ανταρτών Χούθι, σύμφωνα με το Πεντάγωνο.

"Συνεχίζουμε την αξιολόγηση του συμβάντος, όμως σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις αυτά τα πέντε άτομα είναι Σομαλοί", είπε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας των ΗΠΑ, ταξίαρχος Πάτρικ Ράιντερ. "Πρόκειται σαφώς για πειρατεία", πρόσθεσε.

Ένα πλοίο του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού ανταποκρίθηκε στο σήμα κινδύνου που εξέπεμψε την Κυριακή το δεξαμενόπλοιο μεταφοράς χημικών υλών Central Park. Οι πέντε επιτιθέμενοι προσπάθησαν αρχικά να διαφύγουν με ταχύπλοο αλλά τελικά παραδόθηκαν και επιβιβάστηκαν στο αμερικανικό πλοίο USS Mason. Το πλήρωμα του Central Park είναι ασφαλές, ανέφεραν οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

