Ισραηλινή στρατιώτης, που πιάστηκε αιχμάλωτη από τη Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου και απελευθερώθηκε από τον στρατό τρεις εβδομάδες αργότερα, εξέφρασε σήμερα τη χαρά της για την απελευθέρωση ομήρων από το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς, στις πρώτες δημόσιες δηλώσεις μετά τη μυστηριώδη επιχείρηση που της χάρισε την ελευθερία της.

Η 19χρονη 'Ορι Μεγκαντίς ήταν εν ώρα υπηρεσίας πάνω στην αυστηρά φρουρούμενη μεθόριο μεταξύ του Ισραήλ και της Λωρίδας της Γάζας όταν πιάστηκε αιχμάλωτη κατά τη διάρκεια της χωρίς προηγούμενο επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου της Χαμάς.

Ο στρατός είχε επιβεβαιώσει τρεις εβδομάδες αργότερα τη διάσωσή της, χωρίς να δώσει περισσότερα στοιχεία για την αιχμαλωσία της ή για την επιχείρηση απελευθέρωσής της.

Η Χαμάς αρνείτο πάντα ότι η στρατιώτης κρατείτο από την οργάνωση. Μια άλλη ισλαμιστική οργάνωση, ο παλαιστινιακός ισλαμικός Τζιχάντ, δήλωσε ότι συμμετείχε στην επίθεση της 7ης Οκτωβρίου και ότι έπιασε ομήρους. Και Ισραηλινοί ειδικοί έκαναν γνωστό ότι μαφιόζικες ομάδες πιθανόν κρατούν ομήρους επίσης.

Σε βίντεο που μαγνητοσκόπησε στο σπίτι της και ανάρτησε στον λογαριασμό της στο Tiktok, η 'Ορι Μεγκιντίς δηλώνει ότι «είναι καλά» και «ευτυχής που βλέπει συγκινητικές εικόνες με ομήρους που σμίγουν με τις οικογένειες τους».

«Ελπίζω ότι όλες οι οικογένειες που συνεχίζουν να περιμένουν, θα ενωθούν και θα μπορούν να χαρούν όπως χάρηκα και εγώ».

Την Κυριακή, άλλοι Ισραηλινοί νέοι όμηροι επέστρεψαν στο Ισραήλ, την τρίτη ημέρα εκεχειρίας με τη Χαμάς και στο πλαίσιο της συμφωνίας που προβλέπει την απελευθέρωση 50 ομήρων σε τέσσερις ημέρες, έναντι της αποφυλάκισης από το Ισραήλ 150 Παλαιστινίων κρατουμένων.

«Βρίσκονται στην αγκαλιά μας. Είναι καλά, και η υγεία τους είναι καλά και χαμογελούν», αφηγήθηκε η 'Ινμπαρ Γκοντστάιν μετά την απελευθέρωση της κουνιάδας της, της Τσεν Γκοντστάιν 'Αλμονγκ, 48 ετών, που αφέθηκε ελεύθερη μαζί με τα τρία από τα τέσσερα παιδιά της, την 17χρομη 'Αγκαμ, την 11χρονη Γκαλ και τον Ταλ, 8 ετών.

Στις 7 Οκτωβρίου, ένοπλοι της Χαμάς δολοφόνησαν τον πατέρα και την πρωτότοκη κόρη, την 19χρονη Γιαμ, προτού οδηγήσουν τους άλλους μέσα στη Λωρίδα της Γάζας.

«Στο εξής έχουμε ένα λεπτό για να πάρουμε μια ανάσα, να χαμογελάσουμε ξανά, να μαζέψουμε τα κομμάτια πριν να συνεχίσουμε να δίνουμε μάχη" έως και ο τελευταίος όμηρος "γυρίσει σώος και αβλαβής», δήλωσε η Γκοντστάιν, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε το Φόρουμ των οικογενειών ομήρων.

Σύμφωνα με τις ισραηλινές αρχές, περισσότεροι από 1.200 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σκοτώθηκαν και σχεδόν 240 οδηγήθηκαν στη Γάζα κατά τη διάρκεια της επίθεσης της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

