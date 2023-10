Η Τζ.Κ. Ρόουλινγκ για την μικρή Νόα, φαν του Χάρι Πόττερ και όμηρο της Χαμάς:«Η απαγωγή παιδιών είναι απεχθής»

Πριν λίγες ημέρες το Ισραήλ ζήτησε από την συγγραφέα του Χάρι Πότερ, Τζ.Κέι Ρόουλινγκ, να βοηθήσει ώστε να γίνει γνωστή η ιστορία της Νόα, ενός 12χρονου κοριτσιού με αυτισμό από το ισραήλ και φανατική θαυμάστρια του Χάρι Πόττερ, την οποία πήρε ως όμηρο η Χαμάς στην επίθεση της 7ης Οκτωβρίου.

Η Νόα έκτοτε αγνοείται και η Τζ.Κέι Ρόουλινγκ ανταποκρίθηκε στην έκκληση του Ισραήλ ώστε να εντοπιστεί και να επιστρέψει σώα στο σπίτι της.

Kidnapping children is despicable and wholly unjustifiable. For obvious reasons, this picture has hit home with me. May Noya and all hostages taken by Hamas be returned soon, safely, to their families. https://t.co/YIbf3egib4