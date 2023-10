Το Ισραήλ ζητά τη βοήθεια της Τζ.Κ. Ρόουλινγκ για 12χρονο κορίτσι με αυτισμό, όμηρο της Χαμάς

Ανάμεσα στους ανθρώπους που η Χαμάς πήρε ομήρους πριν μία εβδομάδα είναι και ένα 12χρονο κορίτσι με αυτισμό, θαυμάστρια του Χάρι Πότερ.

Το Ισραήλ ζητά από την συγγραφέα Τζ.Κέι Ρόουλινγκ να κάνει γνωστή την ιστορία της Νόα, ώστε να εντοπιστεί και να επιστρέψει στο σπίτι της ζωντανή.

«Αυτό το όμορφο 12χρονο κορίτσι με αυτισμό απήχθη από το σπίτι της από τρομοκράτες της Χαμάς και μεταφέρθηκε στη Γάζα.

Η Noya, είναι ευαίσθητη, ευγενική, αστεία και φανατική θαυμάστρια του Χάρι Πότερ.

@jk_rowling μπορείτε να μας βοηθήσετε να διαθοθεί η ιστορία της;» αναφέρει η ανάρτηση, που έχει γίνει viral.

This beautiful 12 year old girl with autism was kidnapped from her home by Hamas terrorists and was taken to Gaza.



Noya, is sensitive, kind, funny and a massive Harry Potter fan. @jk_rowling can you help us get her story out?



Share this and help us bring Noya home ♥️… pic.twitter.com/MW4jKnz7Uc