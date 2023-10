Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν και ο πρόεδρος της Κίνας Σι Τζινπίνγκ μπορεί να συζητήσουν την ισραηλοπαλαιστινιακή σύγκρουση στη διάρκεια της συνάντησής τους στο Πεκίνο αυτή την εβδομάδα, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων της Ρωσίας RIA, το οποίο επικαλείται σημερινές δηλώσεις του εκπροσώπου του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.

O ditador Volodymyr Putin voou para a China. Ele participará do fórum One Belt One Road. Lá, Putin vai reunir-se com Xi Jinping e com os líderes dos países asiáticos

Ele não deixou a Rússia depois que o Tribunal Penal Internacional emitiu um mandado de prisão por crimes de guerra