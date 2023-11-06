Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών δήλωσε τη Δευτέρα ότι η Δύση ωθεί την περιοχή της Μέσης Ανατολής στα πρόθυρα ενός «μεγάλου πολέμου», που οδηγεί σε έξαρση της τρομοκρατίας και των προσφυγικών ροών.



«Τώρα βλέπουμε πώς οι Αγγλοσάξονες κυριολεκτικά σπρώχνουν τη Μέση Ανατολή στα πρόθυρα ενός μεγάλου πολέμου», δήλωσε χαρακτηριστικά Σεργκέι Λαβρόφ σε μια συζήτηση κατά τη διάρκεια της Διεθνούς Έκθεσης και Φόρουμ Ρωσίας στη Μόσχα.

Ο Λαβρόφ συνέχισε υποστηρίζοντας ότι αυτή η προσέγγιση που χρησιμοποιείται από τη Δύση «εκδηλώνεται πλήρως» στην Ουκρανία, το Ιράκ, τη Λιβύη και τη Συρία.«Άλλα αποτελέσματα μιας τέτοιας πολιτικήςοι διαλυμένες ανθρώπινες μοίρες, οι κατεστραμμένες οικογένειες, οι ροές εκατομμυρίων προσφύγων», πρόσθεσε σύμφωνα με το TASS.Ο Λαβρόφ είπε ότι η Δύση έχει συνηθίσει να «λύνει τα δικά της προβλήματα σε βάρος των άλλων, να εκμεταλλεύεται τους πόρους των άλλων».Υποστήριξε ότι το ΝΑΤΟ είναι έναπροσθέτοντας ότι η συμμαχία «απλώνει τα πλοκάμια της» σε όλο τον κόσμο, γεγονός που μπορεί να την οδηγήσει σε «υπερέκθεση».και επίμονα να επιβάλλεις την ηγεμονία σου σε όλους, οι καιροί δεν είναι οι ίδιοι» υποστήριξε.

