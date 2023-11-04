Τουρκικές αεροπορικές επιδρομές έπληξαν 15 στόχους Κούρδων μαχητών στο βόρειο Ιράκ

Ο τουρκικός στρατός πραγματοποίησε σήμερα το βράδυ αεροπορικές επιδρομές στο βόρειο Ιράκ και κατέστρεψε 15 στόχους Κούρδων μαχητών, ανακοίνωσε το τουρκικό υπουργείο Άμυνας, προσθέτοντας ότι πολλοί μαχητές "εξουδετερώθηκαν" κατά την επίθεση.

Σε ανακοίνωση στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X, το υπουργείο αναφέρει ότι οι στόχοι που επλήγησαν κατά τις επιδρομές περιλαμβάνουν σπήλαια, καταφύγια και εγκαταστάσεις αποθήκευσης όπου πιστεύεται ότι βρίσκονταν μαχητές.

Στην ανακοίνωση διευκρινίζεται ότι οι επιδρομές είχαν στόχο την περιοχή Χακούρκ στο βόρειο Ιράκ.

Η Τουρκία χρησιμοποιεί συνήθως τον όρο "εξουδετερώθηκε" υποδηλώνοντας "σκοτώθηκε".

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

