Δύο νεαροί συνελήφθησαν για την οπαδική επίθεση εναντίον δύο αδελφών, το βράδυ της περασμένης Δευτέρας, στο λιμάνι της Νέας Μηχανιώνας.

Πρόκειται για έναν 23χρονο κι έναν 24χρονο, η εμπλοκή των οποίων ταυτοποιήθηκε από την έρευνα των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Βίας στους Αθλητικούς Χώρους Θεσσαλονίκης. Αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα ποινικής δίωξης με την εις βάρος τους σχηματισθείσα δικογραφία για ληστεία, σωματικές βλάβες και παραβάσεις συνδεόμενες με την αθλητική βία.

Η έρευνα των αρχών συνεχίζεται, καθώς στο επεισόδιο φαίνεται να ενεπλάκησαν δέκα άτομα, σύμφωνα με την καταγγελία των δύο παθόντων, 37 και 42 ετών.

Τα δύο αδέλφια φαίνεται να κατευθύνονταν προς τα αυτοκίνητά τους, όταν δέχθηκαν την επίθεση των δραστών που είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους. Αφού φώναξαν οπαδικά συνθήματα, χτύπησαν τα θύματα, αφαιρώντας τη ζακέτα ενός εξ αυτών, που έφερε διακριτικά της ομάδας του Άρη. Ο ένας τραυματίστηκε κάτω από το αριστερό μάτι, στο μέτωπο και στο πίσω μέρος του κεφαλιού, ενώ ο άλλος στο σαγόνι και στην πλάτη.

Από την αστυνομική έρευνα δεν προέκυψε κάποιο από τα θύματα να είναι οργανωμένος φίλαθλος σε αθλητικό σύνδεσμο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

