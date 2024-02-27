Σήμερα διεξάγονται στο Μίσιγκαν των ΗΠΑ προκριματικές εκλογές τόσο για το Ρεπουμπλικανικό κόμμα, με τον Ντόναλντ Τραμπ να αναμένεται να αναδειχθεί εκ νέου νικητής, όσο και στο Δημοκρατικό, όπου ο Τζο Μπάιντεν, αν και μοιάζει βέβαιο ότι θα κερδίσει το χρίσμα του κόμματός του, προσκρούει σε αυτή τη μεσοδυτική πολιτεία στην ψήφο διαμαρτυρίας λόγω του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.

Καθώς αυξάνεται ο αριθμός των θυμάτων μεταξύ των αμάχων στη Γάζα, ο Μπάιντεν βλέπει τους μουσουλμάνους και τους αραβικής καταγωγής Αμερικανούς, η στήριξη των οποίων ήταν κρίσιμη το 2020 για να κερδίσει τον Τραμπ στην πολιτεία Μίσιγκαν, να απομακρύνονται.

Ακτιβιστές στην πολιτεία αυτή, όπου ο Αμερικανός πρόεδρος κέρδισε πριν τέσσερα χρόνια τον Τραμπ με μόλις 150.000 ψήφους διαφορά, ζητούν από τους ψηφοφόρους να ρίξουν λευκό σε ένδειξη διαμαρτυρίας, ασκώντας πίεση στον Μπάιντεν για να αλλάξει στάση έναντι του Ισραήλ και να ζητήσει άμεση κατάπαυση του πυρός στη Γάζα.

«Ο πρόεδρος Μπάιντεν χρηματοδοτεί τις βόμβες που πέφτουν στους συγγενείς οικογενειών που ζουν εδώ, στο Μίσιγκαν, ανθρώπων που τον ψήφισαν και αισθάνονται εντελώς προδομένοι», δήλωσε η Λέιλα Ελαμπέντ της εκστρατείας «Listen to Michigan» (Ακούστε το Μίσιγκαν).

10.000 ψήφοι

Η εκστρατεία θέλει να κινητοποιήσει 10.000 ψηφοφόρους για να στείλει «ένα ισχυρό και αδιαμφισβήτητο μήνυμα» ότι η χρηματοδότηση και η στήριξη του πολέμου στη Γάζα «έρχονται σε αντίθεση με τις αξίες του Δημοκρατικού Κόμματος».

Τονίζουν ότι η εκστρατεία τους δεν έχει απλώς συμβολικό χαρακτήρα.

«Δέκα χιλιάδες ψήφοι είναι σχεδόν ο ίδιος αριθμός με τη διαφορά (ψήφων) μεταξύ Ντόναλντ Τραμπ και Χίλαρι Κλίντον το 2016» στο Μίσιγκαν, υπογράμμισε η Ελαμπέντ.

Αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου εκφράζουν ολοένα και περισσότερο την αγανάκτησή τους με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου και τον τρόπο που διεξάγει τον πόλεμο στη Γάζα.

Ωστόσο οι ΗΠΑ εξακολουθούν να παραδίδουν μεγάλες ποσότητες όπλων στο Ισραήλ, ενώ παράλληλα διεξάγουν έντονες διαπραγματεύσεις για την επίτευξη δεύτερη κατάπαυσης του πυρός στον πόλεμο.

Ο Μπάιντεν έχει ζητήσει από το Κογκρέσο δισεκατομμύρια δολάρια επιπλέον για την παροχή στρατιωτικής βοήθειας για το Ισραήλ και η κυβέρνησή του έχει ασκήσει βέτο σε σχέδια ψηφίσματος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ που ζητούσαν εκεχειρία.

«Κάθε ημέρα που περνά, κάθε λεπτό που ο πρόεδρος δεν κάνει αυτό που πρέπει μειώνεται η εμπιστοσύνη που του έχω εγώ και άλλοι», έγραψε την προηγούμενη εβδομάδα στους New York Times ο Αμπντουλάχ Χάμουντ δήμαρχος του Ντίρμπορν, ενός προαστίου του Ντιτρόιτ όπου ζει μεγάλη αραβοαμερικανική κοινότητα.

Ρεπουμπλικάνοι

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει ήδη κερδίσει στις τέσσερις προκριματικές εκλογές που έχουν πραγματοποιηθεί σε άλλες πολιτείες, μεταξύ των οποίων η Νότια Καρολίνα το Σάββατο, μια νίκη που αναμένεται να επαναλάβει και στο Μίσιγκαν.

Η μοναδική του αντίπαλος, η Νίκι Χέιλι, αν και έχασε και στη Νότια Καρολίνα, της οποίας έχει υπάρξει κυβερνήτρια, αρνείται να αποχωρήσει από την κούρσα για το χρίσμα του Ρεπουμπλικανικού κόμματος, εκτιμώντας ότι ο Τραμπ δεν μπορεί να κερδίσει τον Μπάιντεν τον Νοέμβριο.

Η Χέιλι δέχθηκε ακόμη ένα πλήγμα την Κυριακή όταν η πανίσχυρη οικογένεια Κοχ ανακοίνωσε ότι θα πάψει να κάνει δωρεές στην προεκλογική της εκστρατεία.

Πηγή: skai.gr

