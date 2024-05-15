Σήμερα Τετάρτη Αραιή συννεφιά κατά τόπους πιο πυκνή στα βόρεια, όπου θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και το μεσημέρι απόγευμα πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Οι Άνεμοι Α – ΝΑ στο Ιόνιο 4 με 6 μποφόρ , στο Αιγαίο 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Βόρεια έως 21 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 25 με 26 βαθμούς στην Κρήτη ‘έως 27 βαθμούς.

Την Πέμπτη Στα Δ – Κ και Β , προβλέπεται παροδικά αυξημένη συννεφιά με τοπικές βροχές και το μεσημέρι απόγευμα στα Κ και Β Ηπειρωτικά τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα αραιή συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν Α - ΝΑ στο Ιόνιο 6 με 8 μποφόρ, στο Αιγαίο 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο στα κεντρικά και νότια.

Την Παρασκευή Αραιή συννεφιά . Στο Ιόνιο οι Νοτιάδες θα φτάνουν τα 6 με 8 μποφόρ, το απόγευμα θα εξασθενήσουν και η θερμοκρασία σε περαιτέρω άνοδο.

Τέλος και το Σάββατο αραιή συννεφιά , η ένταση των ανέμων μέχρι 5 μποφόρ στα πελάγη και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο κυρίως στα Ηπειρωτικά.

Αττική

Καιρός σήμερα. Αραιή συννεφιά , παροδικά πιο πυκνή. Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 15 έως 25 βαθμούς.

Θεσ/νίκη

Καιρός σήμερα. Αυξημένες νεφώσεις. Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 και από το μεσημέρι νότιοι έως 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 21 βαθμούς

Πηγή: skai.gr

