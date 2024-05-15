Λογαριασμός
Λίγες βροχές σήμερα Τετάρτη και αύριο Πέμπτη. Ενισχυμένοι Νοτιάδες στο Ιόνιο αύριο, που το Σάββατο θα εξασθενήσουν. Βαθμιαία άνοδος της θερμοκρασίας.

Η πρόγνωση του καιρού από τη Χριστίνα Σούζη 

Πρόγνωση Καιρού

Σήμερα Τετάρτη Αραιή συννεφιά  κατά τόπους πιο πυκνή στα βόρεια, όπου θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και το μεσημέρι απόγευμα  πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Οι Άνεμοι Α – ΝΑ στο Ιόνιο 4 με 6 μποφόρ ,  στο Αιγαίο 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Βόρεια έως  21 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 25 με 26 βαθμούς στην Κρήτη ‘έως 27 βαθμούς.

Την Πέμπτη Στα Δ – Κ και Β , προβλέπεται  παροδικά αυξημένη  συννεφιά  με τοπικές βροχές και το μεσημέρι απόγευμα  στα Κ και Β Ηπειρωτικά τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα αραιή συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν Α - ΝΑ στο Ιόνιο  6 με 8 μποφόρ, στο Αιγαίο  4 με 6  μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο στα κεντρικά  και νότια.

Την Παρασκευή Αραιή συννεφιά . Στο Ιόνιο οι Νοτιάδες θα φτάνουν τα 6 με 8 μποφόρ, το απόγευμα θα εξασθενήσουν  και η θερμοκρασία σε περαιτέρω άνοδο.

Τέλος και το Σάββατο αραιή συννεφιά , η ένταση των ανέμων μέχρι 5 μποφόρ στα πελάγη και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο κυρίως στα Ηπειρωτικά.

Αττική                                                                                       

Καιρός σήμερα. Αραιή συννεφιά , παροδικά πιο πυκνή.  Άνεμοι: Μεταβλητοί  2 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 15 έως 25 βαθμούς.

Θεσ/νίκη    

Καιρός σήμερα. Αυξημένες νεφώσεις. Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 και από το μεσημέρι νότιοι έως 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 21 βαθμούς 

