Περιμένοντας τον Γκοντό: Ο Θεόδωρος Τερζόπουλος κάνει στάση στη Στέγη με το αριστούργημα του Μπέκετ

To «Περιμένοντας τον Γκοντό» για πρώτη φορά στη Στέγη και όπως δεν το έχετε ξαναδεί. Μνημειακό, στα όρια της υψηλής ποίησης και της αυθάδικης κωμωδίας. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο πιο διεθνής Έλληνας σκηνοθέτης του θεάτρου, ο Θεόδωρος Τερζόπουλος, κατευθύνοντας ένα εξαιρετικό ιταλικό καστ, σε μια μεγάλη συμπαραγωγή του Emillia Romagna Teatro που βρίσκεται σε παγκόσμια περιοδεία. Δύο παρίες του δρόμου, δύο κλοσάρ, ο Βλαδίμηρος και ο Εστραγκόν, ντυμένοι με τα κουρέλια τους, στέκονται πλάι σε ένα δέντρο, μιλούν περί ανέμων και υδάτων, συναντιούνται τυχαία με τρεις εξίσου περίεργους τύπους, ενώ κατά βάση περιμένουν κάποιον άλλον που δεν έρχεται ποτέ. Αυτή την αέναη αναμονή σκηνοθετεί με όρους κωμικοτραγικής ιερουργίας ο Θεόδωρος Τερζόπουλος.

Παίζουν: Paolo Musio, Stefano Randisi, Enzo Vetrano και Rocco Ancarola, Giulio Germano Cervi

Παραστάσεις: Τετάρτη – Κυριακή | 20:30

Εισιτήρια: Κανονικό: 7, 20, 28, 38 €. Μειωμένο, Φίλος, Παρέα 5-9 άτομα: 16, 22, 30 €. Παρέα 10+ άτομα: 14, 20, 27 €. Κάτοικος Γειτονιάς*: 7 €. Ανεργίας, ΑμεΑ: 5 €. Συνοδός ΑμεΑ: 10 €. Προπώληση: ticketsonassis.org

Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση, Λεωφόρος Συγγρού 107, Αθήνα. Γραμμή εισιτηρίων: 2111981784

Minor gesture, από την Creo Dance Company στο Θέατρο Θησείον

Η Creo Dance Company παρουσιάζει το νέο της έργο «Minor gesture» – χειρονομία ελάχιστη, μόνο για πέντε παραστάσεις, από 15 Μαΐου έως και 12 Ιουνίου 2024, στο Θησείον, Ένα Θέατρο Για Τις Τέχνες. Το έργο Minor gesture επαναφέρει στη σκηνή το σώμα που δονείται και παθαίνει καθημερινά. Το σώμα που προσπερνάμε και θεωρούμε αυτονόητο. Τον αόρατο ελάχιστο καθημερινό εαυτό που γίνεται συνήθεια. Δύο γυναίκες συγκατοικούν επί σκηνής και κατασκευάζουν ένα δικό τους κινητικό παζλ, μία δική τους καθημερινότητα. Περίεργη και αποκαλυπτική. Εδώ, ανάμεσα στην ανάμνηση και τη φαντασία το μικρό και ελάχιστο μεγεθύνεται.

Χορογραφία: Πωλίνα Κρεμαστά. Παίζουν: Σταυρούλα Σιάμου, Πωλίνα Κρεμαστά

Παραστάσεις: Τετάρτες 15-22-29 Μαΐου και 5-12 Ιουνίου 2024 | Ώρα : 21.00

Εισιτήρια: Γενική είσοδος 10€. Προπώληση: more.com

Θησείον, Ένα Θέατρο Για Τις Τέχνες, Τουρναβίτου 7, Αθήνα. Τηλ: 21 0325 5444

Fluidity: Έκθεση των Μαρίας Μπουρμπού και Διονύσιου Παππά στη FokiaNou Art Space

Η FokiaNou Art Space παρουσιάζει την διατομική έκθεση «Fluidity» με έργα της Μαρίας Μπουρμπού και του Διονύσιου Παππά. Οι δύο καλλιτέχνες διατρέχουν απρόσκοπτα τα πεδία της πραγματικότητας και της φαντασίας, ο ένας μέσα από ένα συνδυασμό αναλογικής και ψηφιακής φωτογραφίας και βίντεο και ο άλλος μέσα από περίπλοκα σχέδια με μολύβι πάνω σε ξύλινα γλυπτά. Το εν εξελίξει φωτογραφικό έργο της Μπουρμπού, με τίτλο “ILLUSION, or the eighth place”, εμπνευσμένο από το βιβλίο του Fernando Pessoa “Το βιβλίο της ανησυχίας”, συλλαμβάνει ρεαλιστικά τοπία δίπλα στη θάλασσα μέσα από το πρίσμα της ουτοπίας. Ορισμένα έργα είναι τυπωμένα στο χέρι, άλλα είναι ψηφιακά επεξεργασμένα σε υψηλή αντίθεση και κάποια χρησιμοποιούν διπλές φιγούρες, κολάζ, μελάνι και ακρυλικά. Τα σκίτσα του Παππά απεικονίζουν το εφήμερο και το αμετάβλητο της ύπαρξης μέσα από άκρα και προσωπεία που λιώνουν σαν βούτυρο, ρευστά περιγράμματα και παραμορφώσεις. Τα δισδιάστατα και τρισδιάστατα έργα του, χρησιμεύουν ως μια μεταφορά για την αναγέννηση και τη μεταμόρφωση.

Εγκαίνια: Τετάρτη 15 Μαΐου 2024, 19.00

Διάρκεια: 15 Μαΐου – 1 Ιουνίου 2024

Μέρες και ώρες λειτουργίας: Πέμπτη με Σάββατο, 17.00 – 20.00

FokiaNou Art Space, Φωκιανού 24, 7ος όροφος, Παγκράτι, Αθήνα. Μετρό: Ευαγγελισμός

