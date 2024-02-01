Ο φυλακισμένος στην Σιβηρία υπ' αριθμόν ένα αντίπαλος του Κρεμλίνου, Αλεξέι Ναβάλνι, κάλεσε σήμερα σε διαδηλώσεις παντού στη Ρωσία κατά τις προεδρικές εκλογές, που αναμένεται να διεξαχθούν από τις 15 έως τις 17 Μαρτίου και να επιτρέψουν στον Βλαντίμιρ Πούτιν να παραμείνει στην εξουσία τουλάχιστον μέχρι το 2030.

«Μου αρέσει η ιδέα εκείνοι που ψηφίζουν κατά του Πούτιν να πάνε στις κάλπες την ίδια ώρα, το μεσημέρι. Το μεσημέρι εναντίον του Πούτιν», ανέφερε ο αντιπολιτευόμενος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καλώντας όποιον αντιτίθεται στην πολιτική του Κρεμλίνου, κατά κύριο λόγο στην επίθεση στην Ουκρανία, να κινητοποιηθεί «όχι μόνο σε κάθε πόλη, αλλά και σε κάθε γειτονιά».

«Χιλιάδες άνθρωποι θα μπορούν να συμμετάσχουν. Και δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι θα παρασταθούν», εκτίμησε ακόμη ο Ναβάλνι στην πλατφόρμα X (πρώην Twitter).

«Αυτό μπορεί να είναι μια ισχυρή ένδειξη για το πνεύμα της χώρας», είπε από το κελί της φυλακής του.

Ωστόσο, αν και οι διαδηλώσεις εναντίον των αρχών απαγορεύονται στη Ρωσία και καταστέλλονται άγρια από τις δυνάμεις της τάξης, ο Ναβάλνι εκτίμησε ότι οι αρχές δεν μπορούν να αντιτεθούν σε μια τέτοια «απόλυτα νόμιμη και ασφαλή» εκδήλωση.

Ο 47χρονος ακτιβιστής εκτίει ποινή 19 ετών στη φυλακή για «εξτρεμισμό» σε μια σωφρονιστική αποικία της Αρκτικής, υπό πολύ δύσκολες συνθήκες.

Ο αντιφρονών κάλεσε συνεπώς τους Ρώσους να μην ψηφίσουν τον Βλαντίμιρ Πούτιν, χωρίς να αναφέρει το όνομα κάποιου συγκεκριμένου υποψηφίου τον οποίο υποστηρίζει, ενώ η σύζυγός του Γιούλια και ορισμένοι από τους πιο στενούς υποστηρικτές του, που βρίσκονται στην εξορία, έχουν υποστηρίξει τις τελευταίες ημέρες τον Μπορίς Ναντιέζντιν, μοναδικό υποψήφιο που καλεί για το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία.

Από την πλευρά του, το Κρεμλίνο δηλώνει πως οι Ρώσοι είναι σε μεγάλο βαθμό "ενωμένοι" πίσω από τον Βλαντίμιρ Πούτιν.

Οι προεδρικές εκλογές στη Ρωσία αναμένεται να διεξαχθούν από τις 15 έως τις 17 Μαρτίου.

Η νίκη του Βλαντίμιρ Πούτιν, που βρίσκεται στην εξουσία από το 2000, μοιάζει δεδομένη καθώς οι αντίπαλοί του, με επικεφαλής τον Ναβάλνι, έχουν φυλακιστεί ή έχουν ωθηθεί στην εξορία τα τελευταία χρόνια εν μέσω ενός κύματος καταστολής όσο διαρκεί η επίθεση της Μόσχας εναντίον της Ουκρανίας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.