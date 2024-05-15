Οι ταινίες της εβδομάδας που θα δούμε σε TV και πλατφόρμες

Μια Μητέρα Εκδικείται στο COSMOTE CINEMA 2HD, Τετάρτη 15/05 στις 22:00

Σκηνοθεσία: Μάιλς Τζόρις-Πέιραφιτ, Ηθοποιοί: Χίλαρι Σουάνκ, Ολίβια Κουκ, Τζακ Ρέινορ

ΠΡΕΜΙΕΡΑ. Όταν ο γιος της δολοφονείται, μια δημοσιογράφος συνεργάζεται με την έγκυο σύντροφό του με στόχο τον εντοπισμό των ενόχων. Οι έρευνες θα οδηγήσουν τις δύο γυναίκες σε έναν κόσμο σκοτεινών μυστικών, διαφθοράς και ναρκωτικών.

Στη Ρώμη με Αγάπη στο COSMOTE CINEMA 2HD, Πέμπτη 16/05 στις 22:00

Σκηνοθεσία: Γούντι Άλεν, Ηθοποιοί: Άλεκ Μπόλντουιν, Πενέλοπε Κρουζ, Ρομπέρτο Μπενίνι

Τέσσερις αυτοτελείς ιστορίες με τις ζωές, ερωτικές περιπέτειες και τα μπλεξίματα μιας σειράς από επισκέπτες, αλλά και κατοίκους της Ρώμης.

Air Force One στο COSMOTE CINEMA 1HD, Παρασκευή 17/05 στις 22:40

Σκηνοθεσία: Βόλφγκανγκ Πίτερσεν, Ηθοποιοί: Χάρισον Φορντ, Γκάρι Όλντμαν, Γκλεν Κλόουζ

(1997). Όταν Ρώσοι τρομοκράτες καταλαμβάνουν το προεδρικό αεροσκάφος και κρατούν σε ομηρία την οικογένεια του Προέδρου των Η.Π.Α., ο ισχυρός άνδρας αναγκάζεται να πάρει την κατάσταση στα χέρια του, σε μια ταινία που προτάθηκε για 2 Όσκαρ.

Θέλμα η Μονοκερίνα στο Netflix, από Παρασκευή 17/05

Το Θέλμα η Μονοκερίνα, δίνει πνοή στο λαμπερό σύμπαν των παιδικών βιβλίων του Aaron Blabey, στο οποίο όλα είναι πιθανά. Η Θέλμα είναι ένα μικρό πόνυ, που ονειρεύεται να γίνει μια λαμπερή σταρ της μουσικής. Σε μια ροζ και γεμάτη λάμψη στιγμή της μοίρας, η Θέλμα μεταμορφώνεται σε μονόκερο και ανεβαίνει αμέσως στο παγκόσμιο στερέωμα. Αλλά αυτή η νέα ζωή της δόξας έχει ένα κόστος.

Διαβάστε περισσότερα στο monopoli.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.