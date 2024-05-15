ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός: Δεύτερος τελικός μέσα σε τρία εικοσιτετράωρα για τον «Δικέφαλο», ψάχνουν αντίδραση οι «πράσινοι»

Κρίσιμο ντέρμπι απόψε βράδυ (20:00, Novasports Prime, bwinΣΠΟΡ FM 94,6, sport-fm.gr) στη Θεσσαλονίκη και στο γήπεδο της Τούμπας, με τον ΠΑΟΚ να φιλοξενεί τον Παναθηναϊκό για την 9η και προτελευταία αγωνιστική των playoffs της Stoiximan Super League.

Με την ψυχολογία στα ύψη μετά την επιβλητική του νίκη επί του Ολυμπιακού την περασμένη Κυριακή (12/5), ο «Δικέφαλος του Βορρά» επικράτησε 2-0 των «ερυθρόλευκων» και έκανε το πρώτο από τα τρία βήματα που χρειάζεται για να στεφθεί πρωταθλητής! Η ομάδα του Λουτσέσκου παρουσιάστηκε απόλυτα έτοιμη για την αναμέτρηση με τους φιναλίστ του Conference League, ήταν σαφώς ανώτερη από τον αντίπαλό της στον αγωνιστικό χώρο και τελικά κατάφερε να πάρει δίκαια τη σημαντικότατη νίκη, χάρη στην οποία παρέμεινε ολοζώντανη στην προσπάθεια κατάκτησης του φετινού τίτλου, πετώντας παράλληλα εκτός διεκδίκησης την ομάδα του Μεντιλίμπαρ.

Στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας και στο -1 από την ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ θα ψάξει δεύτερη σερί μεγάλη νίκη, ελπίζοντας παράλληλα σε «στραβοπάτημα» της Ένωσης στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», έτσι ώστε έχοντας το πλεονέκτημα στην τελευταία αγωνιστική, στην οποία θα έχει το εκτός έδρας ντέρμπι της Θεσσαλονίκης με τον Άρη. Πλέον, ο ΠΑΟΚ έχει αφήσει πίσω το κακό διάστημα που πέρασε με τα πέντε σερί ματς χωρίς νίκη σε πρωτάθλημα και Ευρώπη, μετρώντας πλέον συνεχόμενες νίκες κόντρα σε ΑΕΚ και Ολυμπιακό!

Όσον αφορά τα αγωνιστικά, ο Ρασβάν Λουτσέσκου δεν ανακοίνωσε αποστολή αλλά θα έχει διαθέσιμους όλους τους ποδοσφαιριστές του, εκτός φυσικά από τον μακροχρόνια τραυματία Εκόνγκ, ο οποίος έχει επιστρέψει στις προπονήσεις αλλά αναμένεται να αγωνιστεί στα τελευταία παιχνίδια της σεζόν. Επιπλέον, όσον αφορά την ενδεκάδα και σύμφωνα με το ρεπορτάζ που έχει μεταφέρει στον «αέρα» του bwinΣΠΟΡ FM 94,6 o Δημήτρης Τσορμπατζόγλου, ο Ρουμάνος τεχνικός πιθανότατα θα αλλάξει δεξιό μπακ (Ότο αντί Σάστρε) και τον παρτενέρ του Μεϊτέ στον άξονα (Οζντόεφ αντί Σβαμπ), ενώ ερωτηματικό παραμένει το αν θα επιλέξει Τόμας ή Σαμάτα στην κορυφή της επίθεσης. Τέλος, αξίζει να αναφερθεί ότι έξι παίκτες του ΠΑΟΚ (Ντεσπόντοφ, Σβαμπ, Τόμας, Μπάμπα, Ότο και Κουλιεράκης) βρίσκονται στο όριο καρτών και κινδυνεύουν να χάσουν το ντέρμπι της τελευταίας αγωνιστικής με τον Άρη.

Από την άλλη, ο Παναθηναϊκός ταξίδεψε στη Θεσσαλονίκη προερχόμενος από τις δύο διαδοχικές οδυνηρές του ήττες κόντρα σε ΑΕΚ (3-0) και Άρη (0-1), οι οποίες ουσιαστικά τον έθεσαν εκτός διεκδίκησης του τίτλου. Πλέον, ρεαλιστικός στόχος των «πράσινων» ενόψει του υπόλοιπου της σεζόν είναι το να αποφύγουν την τέταρτη θέση των playoffs, πριν ρίξουν όλο το βάρος στον τελικό του Κυπέλλου κόντρα στον Άρη.

Στα αγωνιστικά, ο Φατίχ Τερίμ δεν θα έχει διαθέσιμους τον τραυματία Ιωαννίδη, αλλά και τον Βέρμπιτς που ταλαιπωρείται από ίωση, ενώ εκτός αποστολής έμειναν επίσης τόσο ο Αϊτόρ, ο οποίος έγινε πατέρας και απουσιάζει με ειδική άδεια, όσο και ο Τζούρισιτς, ο οποίος έμεινε εκτός για λόγους τακτικής.

Η αποστολή του Παναθηναϊκού: Λοντίγκιν, Ντραγκόφσκι, Ξενόπουλος, Βαγιαννίδης, Χουάνκαρ, Ρουμπέν, Ζέκα, Μπακασέτας, Σπόραρ, Μπερνάρ, Λημνιός, Τσέριν, Μαντσίνι, Γεντβάι, Μλαντένοβιτς, Κώτσιρας, Γερεμέγεφ, Παλάσιος, Βιλένα, Αράο, Ακαϊντίν.

Οι δύο ομάδες έχουν τεθεί αντιμέτωπες ήδη πέντε φορές κατά τη διάρκεια της φετινής σεζόν, με την αρχή να γίνεται τον περασμένο Οκτώβριο, όταν οι δύο ομάδες είχαν έρθει ισόπαλες 2-2 στη Λεωφόρο. Για τον δεύτερο γύρο της κανονικής διάρκειας της Stoiximan Super League, ο ΠΑΟΚ είχε επικρατήσει 2-1 στην Τούμπα, ενώ οι δύο ομάδες συναντήθηκαν και για την ημιτελική φάση του Κυπέλλου, με τον «Δικέφαλο του Βορρά» να πανηγυρίζει την πρόκριση, έχοντας ηττηθεί με 1-0 στη Λεωφόρο, αλλά νικώντας 2-1 στην παράταση της ρεβάνς (1-0 η καν. διάρκεια) και επικρατώντας 6-5 στη διαδικασία των πέναλτι. Στην πιο πρόσφατη αναμέτρησή τους, στις 31 του περασμένου Μαρτίου, ο ΠΑΟΚ είχε πανηγυρίσει την εκτός έδρας νίκη με 3-2.

Πιθανές ενδεκάδες:

ΠΑΟΚ (Λουτσέσκου, 4-2-3-1): Κοτάρσκι – Ότο, Κετζιόρα, Κουλιεράκης, Μπάμπα – Οζντόεφ, Μεϊτέ – Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλιας, Τάισον – Τόμας

Παναθηναϊκός (Τερίμ, 4-3-3): Ντραγκόφσκι – Κώτσιρας, Γεντβάι, Αράο, Χουάνκαρ – Τσέριν, Πέρεθ, Μπακασέτας – Μαντσίνι, Μπερνάρ, Σπόραρ

Διαιτητής: Λίντχαουτ Αλάρντ (Ολλανδία)

Βοηθοί: Ρότζερ Χίνιγκ, Πάτρικ Ρότζερ (Ολλανδία)

Τέταρτος: Βασίλης Φωτιάς

VAR: Γιόακιμ Κάμφιους

AVAR: Γιώργος Κόλλιας

