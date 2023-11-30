Λογαριασμός
Δείτε βίντεο: Η συγκλονιστική στιγμή που η μητέρα ομήρου μαθαίνει ότι η κόρη της θα απελευθερωθεί

Η 21χρονη Μία Σεμ, διπλής γαλλο-ισραηλινής υπηκοότητας, απήχθη από τη Χαμάς στο μουσικό φεστιβάλ Supernova 

Μία

Είναι η συγκλονιστική στιγμή που η μητέρα της Μία Σεμ, ξεσπά σε κλάματα στην είδηση ότι η κόρη της που κρατείται ως όμηρος από τη Χαμάς, θα απελευθερωθεί σήμερα.

Η 21χρονη Μία Σεμ, διπλής γαλλο-ισραηλινής υπηκοότητας, απήχθη από τη Χαμάς στο μουσικό φεστιβάλ Supernova στο νότιο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου.

Αμέσως μετά, η Χαμάς κυκλοφόρησε ένα βίντεο στο οποίο η Μία εμφανίστηκε με ένα τραυματισμένο χέρι. Το βίντεο έδειξε επίσης να νοσηλεύεται για τον τραυματισμό της και να ζητά στα εβραϊκά να επιστρέψει το συντομότερο δυνατό στην οικογένειά της.

Η Μία πήγε στο πάρτι του Supernova με την καλή της φίλη, Έλια Τολεντάνο, 27 ετών, η οποία επίσης απήχθη και πιστεύεται ότι εξακολουθεί να κρατείται αιχμάλωτη από τη Χαμάς.
 

Πηγή: skai.gr

TAGS: όμηροι Χαμάς. Ισραήλ απελευθέρωση ομήρων
