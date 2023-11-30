Είναι η συγκλονιστική στιγμή που η μητέρα της Μία Σεμ, ξεσπά σε κλάματα στην είδηση ότι η κόρη της που κρατείται ως όμηρος από τη Χαμάς, θα απελευθερωθεί σήμερα.

קרן שם, מקבלת את הבשורה שביתה מייה בת ה-21 שוחררה משבי חמאס. אי אפשר להפסיק לבכות pic.twitter.com/M0NDBt5rpD November 30, 2023

Η 21χρονη Μία Σεμ, διπλής γαλλο-ισραηλινής υπηκοότητας, απήχθη από τη Χαμάς στο μουσικό φεστιβάλ Supernova στο νότιο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου.

The moment Israeli hostages Amit Sousana (40) and Mia Schem (21) were released from 55 days in Hamas captivity.



This time the release was in broad daylight, obviously with the jeering crowds, and in the center of Gaza City, north of the Gaza Strip. pic.twitter.com/hcHEPZRzMl — Ariel Oseran (@ariel_oseran) November 30, 2023

Αμέσως μετά, η Χαμάς κυκλοφόρησε ένα βίντεο στο οποίο η Μία εμφανίστηκε με ένα τραυματισμένο χέρι. Το βίντεο έδειξε επίσης να νοσηλεύεται για τον τραυματισμό της και να ζητά στα εβραϊκά να επιστρέψει το συντομότερο δυνατό στην οικογένειά της.

Hamas Islamist terrorists have released video of an injured Israeli hostage Mia Schem from Gaza.



IDF Statement 👇



Last week, Mia Schem's family was informed by IDF officials that Mia had been adbucted.



IDF representatives are in continuous contact with the family.



The IDF is… pic.twitter.com/nHG587QtF4 — Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) October 16, 2023

Η Μία πήγε στο πάρτι του Supernova με την καλή της φίλη, Έλια Τολεντάνο, 27 ετών, η οποία επίσης απήχθη και πιστεύεται ότι εξακολουθεί να κρατείται αιχμάλωτη από τη Χαμάς.



