Μια Ουγκαντέζα 70 ετών από τη Μασάκα, μια αγροτική περιοχή σε απόσταση περίπου 120 χιλιομέτρων δυτικά της πρωτεύουσας, γέννησε δίδυμα με εξωσωματική γονιμοποίηση, ένα «εκπληκτικό κατόρθωμα», όπως το χαρακτήρισε ο γιατρός της.

«Είναι εκπληκτικό να γεννήσει δίδυμα μια μητέρα ηλικίας 70 ετών», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο γιατρός Έντουαρντ Ταμάλε Σάλι, οποίος παρακολουθούσε τη γυναίκα στη διάρκεια της εγκυμοσύνης και στον τοκετό που έγινε με καισαρική την Τετάρτη.

Η μητέρα, η Σαφίνα Ναμουκουάγια, είπε ότι η γέννηση των μωρών της, ένα αγόρι και ένα κορίτσι, ήταν «ένα θαύμα».

Μητέρα και βρέφη είναι σε καλή κατάσταση αλλά παραμένουν για παρακολούθηση σε ένα νοσηλευτικό ίδρυμα της Καμπάλα, εξήγησε ο Έντουαρντ Ταμάλε Σάλι.

Πριν από τρία χρόνια η 70χρονη, η γηραιότερη μητέρα στην αφρικανική ήπειρο, έφερε στον κόσμο το πρώτο της παιδί, μια κόρη, αφού προηγουμένως την είχαν χαρακτηρίσει «καταραμένη» επειδή δεν είχε καταφέρει να αποκτήσει παιδιά νωρίτερα.

Με τον πρώτο σύζυγό της, που πέθανε το 1992, η Σαφίνα δεν έκανε παιδιά.

Ο σημερινός σύντροφός της, τον οποίο γνώρισε το 1996, δεν πήγε να τη δει στο μαιευτήριο, προς μεγάλη της απογοήτευση. «Ίσως δεν είναι ικανοποιημένος που γέννησα δίδυμα (…) γιατί φοβάται τις ευθύνες», είπε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.