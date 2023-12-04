Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Η στιγμή που ο ισραηλινός στρατός κατεδαφίζει το δικαστήριο της Χαμάς στη Γάζα - Δείτε βίντεο

Υπενθυμίζεται ότι προ ημερών στρατεύματα της Ταξιαρχίας Nahal του Ισραηλινού Στρατού είχαν φωτογραφηθεί έξω από το δικαστήριο της Χαμάς, αφού κατέλαβαν την τοποθεσία.

Δικαστηριο Χαμάς

Πλάνα από την στιγμή που ο Ισραηλινός Στρατός κατεδαφίζει το κύριο δικαστήριο της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, γνωστό ως Παλάτι της Δικαιοσύνης, ήρθαν στη δημοσιότητα.

Υπενθυμίζεται ότι προ ημερών στρατεύματα της Ταξιαρχίας Nahal του Ισραηλινού Στρατού είχαν φωτογραφηθεί έξω από το δικαστήριο της Χαμάς, αφού κατέλαβαν την τοποθεσία.

Οι στρατιώτες φαίνονται στη φωτογραφία να κρατούν ισραηλινές σημαίες χωρίς να έχει γίνει σαφές πότε είχε τραβηχτεί η φωτογραφία.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Δικαστήριο Ισραήλ Χαμάς Μεσανατολικό Πόλεμος στο Ισραήλ
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
5 0 Bookmark