Πλάνα από την στιγμή που ο Ισραηλινός Στρατός κατεδαφίζει το κύριο δικαστήριο της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, γνωστό ως Παλάτι της Δικαιοσύνης, ήρθαν στη δημοσιότητα.

Υπενθυμίζεται ότι προ ημερών στρατεύματα της Ταξιαρχίας Nahal του Ισραηλινού Στρατού είχαν φωτογραφηθεί έξω από το δικαστήριο της Χαμάς, αφού κατέλαβαν την τοποθεσία.

Οι στρατιώτες φαίνονται στη φωτογραφία να κρατούν ισραηλινές σημαίες χωρίς να έχει γίνει σαφές πότε είχε τραβηχτεί η φωτογραφία.

Footage shows the IDF demolishing Hamas's main courthouse in the Gaza Strip, known as the Justice Palace.https://t.co/MhoaTgrcHa pic.twitter.com/6UAuiLknwf — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) December 4, 2023

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.