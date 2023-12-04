Περισσότερα από 80 ισπανικά μέσα ενημέρωσης προσέφυγαν σήμερα εναντίον της Meta, μητρικού οίκου των Facebook και Instagram, την οποία κατηγορούν ότι δεν σεβάστηκε τις ευρωπαϊκές κανονιστικές ρυθμίσεις για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με την ένωση που τα εκπροσωπεί.

Αυτά τα μέσα ενημέρωσης, μέλη της Ένωσης Ενημερωτικών Μέσων Ενημέρωσης (AMI), της κύριας επαγγελματικής οργάνωσης μέσων ενημέρωσης στην Ισπανία, ζητούν με την προσφυγή αυτή 550 εκατομμύρια ευρώ από τον αμερικανικό όμιλο για «αθέμιτο ανταγωνισμό», διευκρινίζει σε ανακοίνωσή της η AMI.

Τα μέσα ενημέρωσης κατηγορούν τη Meta ότι από τις 25 Μαΐου 2018 ως τις 31 Ιουλίου 2023 παραβίασε με «συστηματικό και μαζικό» τρόπο την «ευρωπαϊκή νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων», η οποία απαιτεί τη συναίνεση των χρηστών για να χρησιμοποιούνται τα δεδομένα τους για διαφημιστικούς λόγους.

Πρόκειται για μια πρακτική η οποία «επέτρεψε στον αμερικανικό όμιλο να προτείνει (...) την πώληση διαφημιστικών χώρων στη βάση ενός ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος που απέκτησε με αθέμιτο τρόπο», σε βάρος παραδοσιακών μέσων ενημέρωσης, τα οποία από την πλευρά τους σεβάσθηκαν αυτό τον κανονισμό, διαβεβαιώνει η AMI.

Η Meta «οικοδόμησε την κυρίαρχη θέση της στη διαφημιστική αγορά παραβιάζοντας τις κανονιστικές ρυθμίσεις», πράγμα που προκάλεσε «προφανή βλάβη στα ισπανικά μέσα ενημέρωσης σε σημείο να τεθεί σε κίνδυνο η βιωσιμότητά τους», εκτιμά έτσι ο πρόεδρος της AMI, ο Χοσέ Χολί, τον οποίο επικαλείται η ανακοίνωση.

Μεταξύ των ομίλων μέσων ενημέρωσης που εκπροσωπούνται απ' αυτή την ένωση περιλαμβάνονται ο όμιλος Prisa, ιδιοκτήτης της εφημερίδας El Pais και της αθλητικής AS, αλλά και ο Godo (La Vanguardia, Mundo deportivo...) και ο Vocento, που εκδίδει τη συντηρητική εφημερίδα ABC.

Η Meta δεν απάντησε αμέσως σε αιτήματα του Γαλλικού Πρακτορείου να σχολιάσει.

Η προσφυγή αυτή πραγματοποιήθηκε ενώ ο αμερικανικός όμιλος λανσάρισε στις αρχές Νοεμβρίου στην Ευρώπη ένα νέο σύστημα που επιτρέπει στον χρήση να μην βλέπει πλέον προσωποποιημένες διαφημίσεις έναντι μιας συνδρομής ή διαφορετικά να «συνεχίσει να χρησιμοποιεί δωρεάν» τις υπηρεσίες του συναινώντας ο Meta να έχει πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα του.

Αυτό το νέο μοντέλο έχει γίνει στόχος προσφυγών στην Αυστρία και τις Βρυξέλλες, ενώ στη Γαλλία επισημάνθηκε από τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού, Κατανάλωσης και Καταστολής Απατών (DGCCRF).

Τα Facebook και Instagram αριθμούν 144 και 133 εκατομμύρια τακτικούς χρήστες αντιστοίχως στην Ευρώπη πλην Ηνωμένου Βασιλείου, σύμφωνα με το Insider Intelligence.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.