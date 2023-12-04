Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Σε διαρκή εγρήγορση και αξιολόγηση του κινδύνου για ένα πιθανό τρομοκρατικό χτύπημα επί βρετανικού εδάφους βρίσκονται οι υπηρεσίες ασφαλείας του Ηνωμένου Βασιλείου.

Τους τελευταίους δύο μήνες πηγές ασφαλείας έχουν δηλώσει ότι το επίπεδο του συναγερμού για τρομοκρατική απειλή στη χώρα εξετάζεται υπό την πρόσθετη ανησυχία που έχει προκαλέσει ο πόλεμος μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς από την 7η Οκτωβρίου και μετά.

Παραδοσιακά ο Δεκέμβριος είναι μήνας εντατικής συλλογής και αξιολόγησης πληροφοριών ενόψει των εορτών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.

Μόνο στο Λονδίνο, στο κέντρο και σε συνοικίες της πόλης, λειτουργούν φέτος τουλάχιστον 20 μεγάλες χριστουγεννιάτικες αγορές, στις οποίες συρρέουν πέρα από τους κατοίκους και χιλιάδες τουρίστες.

Τέτοια πολυσύχναστα σημεία, όπως επίσης τα πιο γνωστά αξιοθέατα της πρωτεύουσας, αλλά και οι περιοχές με έντονη νυχτερινή ζωή στις βρετανικές μεγαλουπόλεις, αντιμετωπίζονται ως δυνητικοί στόχοι τρομοκρατών μέσα στις γιορτές.

Η ανησυχία επικεντρώνεται περισσότερο στην ενεργοποίηση κάποιου «μοναχικού λύκου» τρομοκράτη, με τις συνθήκες να χαρακτηρίζονται «πρόσφορες» από την αντιτρομοκρατική υπηρεσία της Σκότλαντ Γιαρντ.

Σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες πληροφορίες, στα τέλη Οκτωβρίου εξετάστηκε σοβαρά η αναβάθμιση του επιπέδου συναγερμού ασφαλείας ακόμα και στη μέγιστη βαθμίδα, δηλαδή σε επίπεδο «κρίσιμο».

Αυτό θα σήμαινε πως οι υπηρεσίες ασφαλείας και πληροφοριών ασφαλείας θα θεωρούσαν μια τρομοκρατική επίθεση «εξαιρετικά πιθανή στο εγγύς μέλλον».

Εν τέλει κρίθηκε ότι δεν συνέτρεχε τέτοιος λόγος, με αποτέλεσμα το επίπεδο του συναγερμού ασφαλείας να παραμένει στο «σημαντικό», την τρίτη από τις πέντε βαθμίδες, που σημαίνει πως μια επίθεση θεωρείται απλώς «πιθανή».

Συνεχής είναι δε η εξέταση των δεδομένων ως προς την πιθανότητα μίας λιγότερο δραματικής αύξησης του επιπέδου συναγερμού ασφαλείας στην τέταρτη βαθμίδα, δηλαδή στο «σοβαρό» κίνδυνο τρομοκρατικού χτυπήματος.

Την τελευταία φορά που η τρομοκρατική απειλή στο Ηνωμένο Βασίλειο θεωρούνταν «κρίσιμη» ήταν τον Σεπτέμβριο του 2017, μετά από επίθεση στο Λονδίνο. Από το 2019 έχει υποχωρήσει και παραμένει στην τρίτη βαθμίδα της «σημαντικής απειλής».

Μιλώντας λίγες εβδομάδες μετά από την ανάφλεξη της σύρραξης στη Μέση Ανατολή, ο επικεφαλής της υπηρεσίας ασφαλείας MI5 Κεν ΜακΚάλουμ είχε προειδοποιήσει για τον κίνδυνο οι εξελίξεις να εντείνουν την απειλή για τη Βρετανία.

«Υπάρχει σαφώς η πιθανότητα τα βαθιάς σημασίας γεγονότα στη Μέση Ανατολή να πυροδοτήσουν είτε μεγαλύτερο όγκο απειλής για το Ην. Βασίλειο, είτε να αλλάξουν το σχήμα της απειλής ως προς το το καθιστά στόχο», είχε πει σε συνέδριο στην Καλιφόρνια.

Αυτό που έχει πάντως στον απόηχο της σύρραξης στη Μέση Ανατολή είναι η μεγαλύτερη αστυνομική προστασία συναγωγών και εβραϊκών σχολείων στη Βρετανία, καθώς και η ενεργότερη αστυνομική παρουσία και εμπλοκή στις μεγάλες διαδηλώσεις υπέρ της Παλαιστίνης και υπέρ του Ισραήλ που γίνονται ανά τακτά διαστήματα στο Λονδίνο.

