Υποστράτηγος των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων σκοτώθηκε στην Ουκρανία

Ο υποστράτηγος Βλαντίμιρ Ζαβάντσκι, υποδιοικητής του 14ου Σώματος Στρατού της Ρωσίας, σκοτώθηκε στην Ουκρανία, δήλωσε σήμερα υψηλόβαθμος περιφερειακός αξιωματούχος της Ρωσίας.

Ο κυβερνήτης της περιφέρειας Βορονέζ της Ρωσίας Αλεξάντερ Γκούσεφ δήλωσε ότι ο Ζαβάντσκι σκοτώθηκε "σε θέση μάχης στην ζώνη της ειδικής (στρατιωτικής) επιχείρησης", χωρίς να διευκρινίσει περαιτέρω.

Με τον όρο "ειδική στρατιωτική επιχείρηση" η Ρωσία αναφέρεται στον πόλεμο στην Ουκρανία, ο οποίος βρίσκεται πλέον κοντά στο τέλος του δεύτερου χρόνου του.

Σύμφωνα με ρωσικούς λογαριασμούς στην πλατφόρμα Telegram που πρόσκεινται στις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις, ο Ζαβάντσκι σκοτώθηκε στις 28 Νοεμβρίου από την έκρηξη νάρκης, καθώς επέστρεφε από το μέτωπο.

Το ερευνητικό ειδησεογραφικό μέσο iStories ανέφερε ότι ο Ζαβάντσκι είναι ο 7ος υποστράτηγος ο θάνατος του οποίου επιβεβαιώνεται από τη Ρωσία και συνολικά ο 12ος υψηλόβαθμος αξιωματικός που αναφέρεται ότι σκοτώθηκε από τότε που άρχισε ο πόλεμος.

Θάνατοι υψηλόβαθμων αξιωματικών των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων, τους οποίους σε ορισμένες περιπτώσεις οι στρατιωτικοί αναλυτές απέδωσαν σε ουκρανικές επιτυχίες στην υποκλοπή επικοινωνιών, ανακοινώνονται σπανιότερα καθώς προχωρά ο πόλεμος.

Ο Ζαβάντσκι ήταν ένας αξιωματικός από τους πλέον παρασημοφορημένους και πρώην διοικητής των αρμάτων μάχης, πρόσθεσε ο Γκούσεφ, σημειώνοντας ότι ο θάνατός του συνιστά βαριά απώλεια που προκαλεί "βαρύτατη οδύνη".

Η ανακοίνωση του θανάτου του Βλαντίμιρ Ζαβάντσκι γίνεται καθώς από τον Οκτώβριο βρίσκεται σε εξέλιξη επίθεση των ρωσικών δυνάμεων στην ανατολική Ουκρανία.

Οι Ρώσοι διεξάγουν κυρίως επιθέσεις στο βορειοανατολικό τμήμα της Ουκρανίας, στην περιοχή του Κουπιάνσκ, και στο ανατολικό, όπου προσπαθούν να περικυκλώσουν την βιομηχανική πόλη Αβντιίβκα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

