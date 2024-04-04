Τραγική κατάληξη είχε η υπόθεση εξαφάνισης της μικρούλας Ντάνκα Ίλιτς, 2 ετών που συγκλόνισε την Σερβία.

Η μικρή Ντάνκα είχε εξαφανιστεί στις 26 Μαρτίου ενώ έπαιζε μπροστά από το σπίτι της στο χωριό Μπάνισκο Πόλιε, στην βορειοανατολική Σερβία και ο πρόεδρος της Σερβίας Αλεξάνταρ Βούτσιτς ανακοίνωσε σήμερα ότι το κοριτσάκι είναι νεκρό.

Τον θάνατο της προκάλεσαν δύο εργαζόμενοι της υπηρεσίας ύδρευσης που παρέσυραν με το υπηρεσιακό τους αυτοκίνητο το δίχρονο κοριτσάκι και στην συνέχεια έριξαν το άψυχο κορμί της σε χώρο που χρησιμοποιείται ως παράνομη χωματερή.

Οι δράστες συνελήφθησαν και παραδέχθηκαν την ενοχή τους, ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Σερβίας.

Στην Σερβία για πρώτη φορά λειτούργησε το σύστημα άμεσης αναφοράς για εξαφάνιση ανηλίκου (Amber Alert) και υπήρξε μεγάλη ανταπόκριση του κόσμου στις προσπάθειες των αρχών για τον εντοπισμό της δίχρονης Ντάνκα Ίλιτς.

Η εξαφάνιση της μικρής Ντάνκα είχε κινητοποιήσει τις σερβικές αρχές, αλλά και την Ιντερπόλ μιας και υπήρχαν υποψίες ότι απήχθη από υπηκόους γειτονικού κράτους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.