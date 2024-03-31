Ερντογάν σε Ρούτε: Θα στηρίξουμε για νέο ΓΓ του ΝΑΤΟ υποψήφιο που θα εξυπηρετεί τις ανάγκες της Άγκυρας

Ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν είπε στον Ολλανδό πρωθυπουργό Μαρκ Ρούτε σε τηλεφωνική επικοινωνία την Κυριακή ότι η Άγκυρα θα υποστηρίξει έναν υποψήφιο για νέο αρχηγό του ΝΑΤΟ με βάση τις προσδοκίες και τις ανάγκες της, ανέφερε η τουρκική προεδρία.

Ο Ερντογάν είπε στον απερχόμενο πρωθυπουργό Ρούτε ότι η Τουρκία αναμένει από τον νέο αρχηγό της συμμαχίας να εξυπηρετήσει τις ανάγκες και τα συμφέροντα των συμμάχων όσον αφορά την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και να λάβει υπόψη τις ευαισθησίες των συμμάχων που δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με δήλωση του γραφείου του.



Πηγή: skai.gr

