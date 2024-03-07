O Γάλλος πρωθυπουργός Γκαμπριέλ Ατάλ ανακοίνωσε την υποστήριξη του Παρισιού στην υποψηφιότητα του Ολλανδού Μαρκ Ρούτε για την ηγεσία του ΝΑΤΟ. "Προφανώς, υποστηρίζουμε την υποψηφιότητα του Ρούτε λόγω της εμπειρίας του, της ικανότητάς του να ενώνει ένα ευρύ φάσμα ανθρώπων και να ενεργεί για τη συλλογική μας ασφάλεια", δήλωσε ο Ατάλ κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου με τον Ρούτε στην Ολλανδία.

Από την πλευρά του ο Ρούτε δήλωσε ότι είναι "ζωτικής σημασίας" να "αρθεί το αδιέξοδο στο Κογκρέσο σχετικά με τα 60 δισεκατομμύρια δολάρια για την Ουκρανία". Εξέφρασε επίσης την εκτίμησή ότι οι ΗΠΑ θα παραμείνουν προσηλωμένες στην ασφάλεια της Ευρώπης ακόμη και στην περίπτωση που ο Τραμπ επιστρέψει στον Λευκό Οίκο μετά τις εκλογές του Νοεμβρίου.

EN DIRECT | Conférence de presse conjointe du Premier ministre, @GabrielAttal, et du Premier ministre Mark Rutte. https://t.co/dr0HDSWPrp — Gouvernement (@gouvernementFR) March 6, 2024

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.