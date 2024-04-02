Η ισπανική κυβέρνηση αποφάσισε να αναγνωρίσει παλαιστινιακό κράτος έως το καλοκαίρι, σύμφωνα με τις δηλώσεις του πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ στο Αμάν, οι οποίες δημοσιεύθηκαν από πολλές ισπανικές εφημερίδες.

«Πρέπει να σκεφτούμε σοβαρά να το κάνουμε αυτό το εξάμηνο», δήλωσε ο Ισπανός πρωθυπουργός, σύμφωνα με την εφημερίδα La Vanguardia, στους δημοσιογράφους που τον συνοδεύουν στην περιοδεία του σε τρεις χώρες της Μέσης Ανατολής που ξεκίνησε από την Ιορδανία.

Οι δηλώσεις του δείχνουν επιτάχυνση του χρονοδιαγράμματος που ο Πέδρο Σάντσεθ είχε πρόσφατα παρουσιάσει για την αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους.

Στις 9 Μαρτίου, ανακοίνωσε ότι θα προτείνει στο ισπανικό κοινοβούλιο να ψηφίσει την αναγνώριση αυτή μέχρι το τέλος της κοινοβουλευτικής περιόδου, δηλαδή μέχρι το καλοκαίρι του 2027.

Acabo de visitar el campo de refugiados de Jabal al Hussein y observar el magnífico trabajo que se está realizando en la escuela para niñas de @UNRWA. La labor de @UN es fundamental e irremplazable.



Más de 2,4 millones de palestinos son atendidos por la Agencia de Naciones… pic.twitter.com/eqAX5iPCMP — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) April 2, 2024

Λιγότερο από δύο εβδομάδες αργότερα, στις 22 Μαρτίου, στο περιθώριο της ευρωπαϊκής συνόδου κορυφής στις Βρυξέλλες, ο Ισπανός πρωθυπουργός και οι ομόλογοί του της Ιρλανδίας, της Μάλτας και της Σλοβενίας δημοσίευσαν κοινή ανακοίνωση στην οποία δηλώνουν «έτοιμοι να αναγνωρίσουν την Παλαιστίνη» και ότι αυτό θα γίνει «όταν θα μπορεί να αποτελέσει θετική συμβολή (στην διευθέτηση της σύγκρουσης Ισραήλ - Παλαιστινίων) και όταν οι συνθήκες θα είναι ευνοϊκές».

Η εφημερίδα El País εκτιμά ότι η αναγνώριση μπορεί να γίνει κατά τη διάρκεια της προεκλογικές εκστρατείας των ευρωπαϊκών εκλογών, οι οποίες στην Ισπανία διεξάγονται στις 9 Ιουνίου, «ή τις εβδομάδες που θα ακολουθήσουν».

Σύμφωνα με την El País, ο Πέδρο Σάντσεθ δήλωσε στους δημοσιογράφους που τον συνοδεύουν στην περιοδεία ότι θα πρέπει «να παρακολουθούνται οι αποφάσεις που θα ληφθούν σύντομα στις Βρυξέλλες και τη Νέα Υόρκη», δηλαδή από την Ευρωπαϊκή Ενωση και τον ΟΗΕ, εννοώντας ότι η απόφαση της Μαδρίτης θα συνδέεται με την εξέλιξη της διεθνούς κατάστασης.

Η El País εκτιμά επίσης ότι ο Ισπανός πρωθυπουργός, ο οποίος μετά την Ιορδανία θα επισκεφθεί τη Σαουδική Αραβία και το Κατάρ, θέλει «να προσπαθήσει να πείσει τις αραβικές χώρες που δεν έχουν ακόμη αναγνωρίσει το Ισραήλ», όπως αυτές οι χώρες του Κόλπου «να το κάνουν».

Ο Ισπανός πρωθυπουργός επαναλαμβάνει επιμόνως ότι η μοναδική λύση στην σύγκρουση προϋποθέτει την αναγνώριση δύο κρατών, του Ισραήλ και της Παλαιστίνης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.