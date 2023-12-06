Η Ρώμη αποχώρησε από την οικονομική συνεργασία με το Πεκίνο για τον «Νέο Δρόμο του Μεταξιού»

Η κυβέρνηση Μελόνι, σύμφωνα με δημοσιεύματα του ιταλικού Τύπου, αποφάσισε και επίσημα να εγκαταλείψει την οικονομική πρωτοβουλία συνεργασίας του «Νέου Δρόμου του Μεταξιού», γνωστή και ως πρωτοβουλία «Μία ζώνη ένας δρόμος».

Πρόκειται για την συμφωνία που η κυβέρνηση του Πεκίνου παρουσίασε το 2013 με στόχο την αναδιαμόρφωση της διεθνούς οικονομίας με έμφαση στον ρόλο των ασιατικών κρατών και την δημιουργία σειράς υποδομών σε πολλές χώρες του πλανήτη.

Σύμφωνα με την ιταλική εφημερίδα Corriere della Sera, ενόψει της λήξης της συμφωνίας σε τρεις μήνες και της ενδεχόμενης ανανέωσής της, η Ιταλία πληροφόρησε επίσημα την κινεζική κυβέρνηση, μέσω της πρεσβείας της στο Πεκίνο, για την λήξη της συνεργασίας.

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι είχε κάνει γνωστή την σχετική πρόθεσή της ήδη από το καλοκαίρι, επ΄ευκαιρία της επίσκεψής της στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Ιταλία ήταν η μόνη χώρα της Ομάδας των Επτά (G7) περισσότερο ανεπτυγμένων βιομηχανικών κρατών, η οποία είχε υπογράψει συνεργασία με την Κίνα για τον «Νέο Δρόμο του Μεταξιού».

Πληροφορίες αναφέρουν ότι η κυβέρνηση Μελόνι, παρά την λήξη της συγκεκριμένης συνεργασίας, διεμήνυσε, μέσω της πρεσβείας της Ιταλίας στο Πεκίνο, ότι οι οικονομικές σχέσεις με την Κίνα θα παραμείνουν στρατηγικής σημασίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

