Η Ουκρανία θα γίνει το Βιετνάμ σας, λέει στις ΗΠΑ ο αρχικατάσκοπος του Πούτιν

Ο επικεφαλής της υπηρεσίας πληροφοριών εξωτερικού του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε σήμερα ότι η στήριξη της Δύσης προς την Ουκρανία θα μετατρέψει τη σύγκρουση σε ένα «δεύτερο Βιετνάμ» που θα κατατρέχει την Ουάσινγκτον για τα επόμενα χρόνια.

Ο Πούτιν έστειλε στρατεύματα στην Ουκρανία στις αρχές του περασμένου χρόνου, πυροδοτώντας έναν πόλεμο που έχει σκοτώσει ή τραυματίσει εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους και έχει οδηγήσει στη μεγαλύτερη αντιπαράθεση μεταξύ της Ρωσίας και της Δύσης έπειτα από έξι δεκαετίες.

Η Δύση έχει δώσει στην Ουκρανία πάνω από 246 δισεκ. δολάρια σε βοήθεια και οπλισμό, αλλά η ουκρανική αντεπίθεση έχει αποτύχει και η Ρωσία συνεχίζει να έχει τον έλεγχο περίπου του ενός πέμπτου του ουκρανικού εδάφους.

«Η Ουκρανία θα μετατραπεί σε ‘μαύρη τρύπα’ απορροφώντας ολοένα και περισσότερους πόρους και ανθρώπους», ανέφερε ο Σεργκεί Ναρίσκιν, επικεφαλής της ρωσικής υπηρεσίας πληροφοριών εξωτερικού (SVR), σε άρθρο στην περιοδική έκδοση της υπηρεσίας "The Intelligence Operative".

«Εν τέλει, οι ΗΠΑ κινδυνεύουν να δημιουργήσουν ένα ‘δεύτερο Βιετνάμ’ για τον εαυτό τους και κάθε νέα αμερικανική κυβέρνηση θα πρέπει να προσπαθήσει να το διαχειριστεί αυτό».

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν έχει προειδοποιήσει ότι μια άμεση αντιπαράθεση ΝΑΤΟ-Ρωσίας θα μπορούσε να πυροδοτήσει έναν Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο και έχει κατ’ επανάληψη αποκλείσει την αποστολή Αμερικανών στρατιωτών στην Ουκρανία.

Ο πόλεμος του Βιετνάμ ήταν στην πραγματικότητα μια σύγκρουση Ανατολής-Δύσης κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου, στην οποία οι ΗΠΑ πολέμησαν μαζί με τις δυνάμεις του Νότιου Βιετνάμ κατά του Βόρειου, που είχε τη στήριξη των κομμουνιστικών δυνάμεων της Κίνας και της Σοβιετικής Ένωσης.

Ο πόλεμος, στον οποίο έχασαν τη ζωή τους εκατομμύρια άνθρωποι, τέλειωσε το 1975 με νίκη για το Βόρειο Βιετνάμ και ήττα για τις ΗΠΑ, οι οποίες έχασαν πάνω από 58.000 από τους δικούς τους στρατιώτες, ενώ δημιούργησε ένα ισχυρό αντιπολεμικό κίνημα στο εσωτερικό της χώρας.

Χθες ο Μπάιντεν απηύθυνε έκκληση στους Ρεπουμπλικάνους για νέα παροχή στρατιωτικής βοήθειας στην Ουκρανία.

«Εάν ο Πούτιν καταλάβει την Ουκρανία, δεν θα σταματήσει εκεί», δήλωσε ο Μπάιντεν, προβλέποντας ότι ο Πούτιν θα προχωρήσει σε επίθεση σε σύμμαχο του ΝΑΤΟ.

Τότε, πρόσθεσε ο Μπάιντεν, «θα έχουμε κάτι που δεν επιδιώκουμε και που δεν έχουμε σήμερα: αμερικανικά στρατεύματα να μάχονται κατά ρωσικών».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

