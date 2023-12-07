Γερμανία: Πρώτη δύναμη στα ανατολικά κρατίδια το AfD

Ένας στους τρεις ψηφοφόρους στην ανατολική Γερμανία επιλέγει την Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD), ενώ σαφής είναι η δυσαρέσκεια για τα κόμματα του κυβερνητικού συνασπισμού.
Σύμφωνα με έρευνα του Ινστιτούτου Verian για λογαριασμό του περιοδικού Der Spiegel στα έξι ανατολικά κρατίδια (Βερολίνο, Βραδεμβούργο, Μεκλεμβούργο - Πομερανία, Σαξονία, Σαξονία - 'Ανχαλτ, Θουριγγία), το 32% δηλώνει ότι θα ψήφιζε την AfD, ενώ το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα (CDU) ακολουθεί με μόλις 24%. Ακόμη δυσμενέστερη είναι η εικόνα για το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD), το οποίο περιορίζεται σε 12%, για τους Πράσινους που βρίσκονται στο 9% και για τους Φιλελεύθερους (FDP), οι οποίοι, με 4%, βρίσκονται κάτω από το όριο της εισόδου στα τοπικά κοινοβούλια. Η Αριστερά συγκεντρώνει ποσοστό 9%.
Εκτός από τις ευρωεκλογές τον Ιούνιο, εντός του 2024 θα πραγματοποιηθούν κρατιδιακές εκλογές στη Σαξονία και στην Θουριγγία την 1η Σεπτεμβρίου και στο Βραδεμβούργο στις 22 του ίδιου μήνα.
