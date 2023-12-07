Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν υπολογίζει στην "κατάρρευση" της δυτικής στήριξης προς την Ουκρανία, δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ενώπιον των ηγετών της G7, λέγοντας ότι ο ρωσικός στρατός έχει "αυξήσει σημαντικά την πίεση" στο μέτωπο.

"Η Ρωσία ελπίζει μόνο σε ένα πράγμα: ότι η ενότητα του ελεύθερου κόσμου θα καταρρεύσει την προσεχή χρονιά. Η Ρωσία πιστεύει ότι η Αμερική και η Ευρώπη θα επιδείξουν αδυναμία και δεν θα διατηρήσουν την στήριξή τους στην Ουκρανία στο κατάλληλο επίπεδο", δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης μεταξύ των ηγετών των χωρών της G7.

Παρότι παραδέχτηκε ότι οι ρωσικές δυνάμεις έχουν περάσει στην επίθεση στο μέτωπο, ο Ζελένσκι διαβεβαίωσε ότι οι Ουκρανοί στρατιώτες "αντιστέκονται στις επιθέσεις".

"Διατηρούμε σημαντικά προγεφυρώματα σε αρκετές κατευθύνσεις της γραμμής του μετώπου και προετοιμαζόμαστε για τα επόμενα στάδια", δήλωσε.

Μετά την αποτυχία της μεγάλης αντεπίθεσης το καλοκαίρι του ουκρανικού στρατού, ο οποίος δεν κατάφερε να σπάσει τη ρωσική άμυνα, τα στρατεύματα από τη Μόσχα ανέκτησαν τη δυναμική, κυρίως στην Αντβιίκα, μια βιομηχανική πόλη της ανατολικής Ουκρανίας την οποία προσπαθούν να περικυκλώσουν.

Η δυτική στρατιωτική και οικονομική βοήθεια προς την Ουκρανία, καίριας σημασίας για την πολεμική προσπάθεια του Κιέβου, τίθεται όλο και περισσότερο υπό αμφισβήτηση, αντικείμενο πολιτικών διενέξεων τόσο στις Ηνωμένες Πολιτείες όσο και στην Ευρώπη.

"Ο ελεύθερος κόσμος έχει ζωτική ανάγκη να διατηρήσει την ενότητά του", δήλωσε ο Ζελένσκι ενώπιον της G7, τονίζοντας ότι η χώρα του πρέπει να "κερδίσει τη μάχη αυτή" τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό.

Είπε επίσης ότι ελπίζει πως η Ευρωπαϊκή Ένωση "θα τηρήσει την υπόσχεσή της προς την Ουκρανία", η επιθυμία της οποίας να ενταχθεί στην ΕΕ αναμένεται να συζητηθεί σε μια σύνοδο κορυφής στα μέσα Δεκεμβρίου.

Ο Ζελένσκι ακύρωσε χθες το απόγευμα αιφνιδίως την προγραμματισμένη παρέμβασή του ενώπιον του Αμερικανικού Κογκρέσου, όπου οι διαπραγματεύσεις είναι τεταμένες σε σχέση με τη συνέχιση της βοήθειας προς την Ουκρανία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

