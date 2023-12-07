Αυστρία: Αίρει την αναστολή της παροχής βοήθειας προς τους Παλαιστίνιους

Η Αυστρία ανακοίνωσε σήμερα ότι αίρει την αναστολή της παροχής βοήθειας προς τους Παλαιστίνιους, την οποία είχε ανακοινώσει δύο ημέρες μετά την πολύνεκρη επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου καθώς μια έκθεση δεν εντόπισε ενδείξεις ότι χρησιμοποιήθηκαν χρήματα για τη χρηματοδότηση ή την προώθηση της τρομοκρατίας.

Μετά την ανακοίνωση της Αυστρίας στις 9 Οκτωβρίου ότι αναστέλλει τη βοήθεια εν αναμονή της ολοκλήρωσης της έκθεσης, η γειτονική της Γερμανία ανακοίνωσε και εκείνη ότι θα επανεξετάσει τη βοήθεια προς τους Παλαιστίνιους.

Η ΕΕ διέταξε επίσης τη δική της επανεξέταση και τον περασμένο μήνα ανακοίνωσε ότι δεν έχει ενδείξεις για χρήματα που πηγαίνουν στη Χαμάς και ότι θα συνεχιστεί η βοήθεια.

"Δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι αυστριακά αναπτυξιακά έργα που χρηματοδοτούνται από την αυστριακή Υπηρεσία Ανάπτυξης (ADA) χρησιμοποιήθηκαν εσφαλμένα για να χρηματοδοτήσουν ή να προωθήσουν την τρομοκρατία ή για την εξάπλωση αντισημιτικού περιεχομένου", αναφέρει σε ανακοίνωσή του το αυστριακό υπουργείο Εξωτερικών.

Εννέα έργα που χρηματοδοτούνται από την Αυστρία επανεξετάστηκαν και η συνολική τους αξία είναι 17,5 εκατομμύρια ευρώ, προσθέτει η ανακοίνωση.

Δεν διευκρινίζεται πόσα από αυτά τα έργα βρίσκονται στη Δυτική Όχθη, η οποία διοικείται από την υποστηριζόμενη από τη Δύση Παλαιστινιακή Αρχή υπό τον πρόεδρο Μαχμούντ Αμπάς, το κίνημα του οποίου, η Φάταχ, είναι αντίπαλο της Χαμάς.

Το Αυστριακό Λαϊκό Κόμμα, ο μεγαλύτερος εταίρος στον κυβερνητικό συνασπισμό, μετέτρεψε πρόσφατα την μέχρι πρότινος ουδέτερη χώρα σε μια από τις πιο φιλοϊσραλινές χώρες-μέλη της ΕΕ.

Η αλλαγή συντελέστηκε στη διάρκεια της προηγούμενης κυβέρνησης συνασπισμού του Αυστριακού Λαϊκού Κόμματος με το ακροδεξιό Κόμμα της Ελευθερίας, το οποίο ιδρύθηκε το 1956 και διόρισε ως πρώτο αρχηγό του έναν πρώην αξιωματικό των SS.

Το ακροδεξιό κόμμα έκτοτε αποκήρυξε το αντισημιτικό παρελθόν του, αλλά η μεγαλύτερη εβραϊκή οργάνωση της χώρας λέει ότι δεν έχει κάνει αρκετά και αρνείται να έχει επαφές μαζί του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

