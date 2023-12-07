Παιδικός σταθμός στο Αμβούργο αποφάσισε να μην στολίσει φέτος χριστουγεννιάτικο δέντρο, προκειμένου να μην αποκλειστεί κανένα παιδί λόγω της πίστης του, «στο πνεύμα της θρησκευτικής ελευθερίας».

Με επιστολή του προς τους γονείς, η διεύθυνση του νηπιαγωγείου Mobi στη μεσοαστική περιοχή Λόκστεντ, στο βόρειο Αμβούργο, εξήγησε ότι δεν θα γίνει χριστουγεννιάτικος στολισμός.

«Ως ομάδα, αποφασίσαμε να μην το κάνουμε, διότι δεν θέλαμε να αποκλείσουμε κανένα παιδί και την πίστη του», αναφέρεται στην επιστολή, την οποία αποκάλυψε η Hamburger Abendblatt, μεταφέροντας τη δυσφορία πολλών γονέων, οι οποίοι έκαναν λόγο για «παράδειγμα κουλτούρας ακύρωσης».

Από το σχολείο διευκρινίστηκε πάντως ότι τα παιδιά στόλισαν τις τάξεις τους με δικές τους κατασκευές.

Το χριστουγεννιάτικο δέντρο εξαιρέθηκε ως «σύμβολο», ανέφερε η διεύθυνση του νηπιαγωγείου, η οποία εκτιμά ότι «δεν πρέπει να γιορτάζονται χριστιανικές γιορτές».

