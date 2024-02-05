Ένας μουσώνας στα βορειοανατολικά και ένα χαμηλό βαρομετρικό προκάλεσαν βροχοπτώσεις στην νότια περιοχή του Μιντανάο, στις Φιλιππίνες από τις 28 Ιανουαρίου ως τις 2 Φεβρουαρίου με αποτέλεσμα να σημειωθούν πλημμύρες και κατολισθήσεις με θύματα, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της εθνικής υπηρεσίας αντιμετώπισης καταστροφών.

Τουλάχιστον 20 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους έπειτα από τις πολυήμερες βροχοπτώσεις σε τμήματα των νότιων Φιλιππίνων, ανακοίνωσαν σήμερα υπηρεσίες αντιμετώπισης καταστροφών.

Στην επαρχία Νταβάο ντε Όρο 13 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ δύο αγνοούνται και τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν στη γειτονική Νταβάο ντελ Νόρτε, ανακοίνωσαν αξιωματούχοι της υπηρεσίας αντιμετώπισης καταστροφών.

Περισσότεροι από 812.000 άνθρωποι επλήγησαν, εκ των οποίων περίπου 85.000 βρήκαν καταφύγιο σε προσωρινά καταλύματα, προστίθεται.

Στα μέσα Ιανουαρίου, 18 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τις πλημμύρες και τις κατολισθήσεις που προκλήθηκαν από τις σφοδρές βροχοπτώσεις στις νότιες Φιλιππίνες.

Οι κατολισθήσεις και οι πλημμύρες είναι συχνές στη χώρα αυτή της Νοτιοανατολικής Ασίας, ένα αρχιπέλαγος με περισσότερα από 7.600 νησιά που πλήττεται ετησίως από περίπου 20 τροπικές καταιγίδες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

