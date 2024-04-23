Ο μικρός Λούις έγινε 6 ετών και ο πρίγκιπας και η πριγκίπισσα της Ουαλίας δημοσίευσαν μια φωτογραφία του μικρού Τζορτζ με αφορμή τα γενέθλια του μικρότερου γιου τους.

Την φωτογραφία του μικρού Λούις τράβηξε η μητέρα του Κέιτ Μίντλετον τις τελευταίες μέρες στο Κάστρο του Γουίνδσορ. Η φωτογραφία δεν έχει υποστεί επεξεργασία.

Η πολυπόθητη φωτογραφία δόθηκε στη δημοσιότητα μετά από έντονες εικασίες για το αν το πριγκιπικό ζεύγος θα έβγαζε μια φωτογραφία για να τιμήσει τα γενέθλια του γιου τους.

Συνήθως, οι φωτογραφίες κυκλοφορούν την παραμονή των γενεθλίων τους από το Παλάτι του Κένσινγκτον, ωστόσο χθες δεν κυκλοφόρησε καμία εικόνα του Λούις.

Η κυκλοφορία της νέας φωτογραφίας έρχεται καθώς η οικογένεια ζήτησε ιδιωτικότητα κατά τη διάρκεια της θεραπείας για τον καρκίνο και της περιόδου ανάρρωσης της Κέιτ Μίντλετον.

Happy 6th Birthday, Prince Louis! 🎂



Thank you for all the kind wishes today.



📸 The Princess of Wales pic.twitter.com/TxshrI3WKO — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) April 23, 2024

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.