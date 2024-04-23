Η Ρωσία θα εντείνει τα πλήγματα κατά ουκρανικών βάσεων όπου αποθηκεύονται όπλα που παρέχει η Δύση, δήλωσε σήμερα ο υπουργός Άμυνας Σεργκέι Σοϊγκού ως απάντηση στην ψήφο των ΗΠΑ για παροχή νέας στρατιωτικής βοήθειας 61 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην κυβέρνηση του Κιέβου.

«Θα αυξήσουμε την ένταση των επιθέσεων σε κέντρα υλικοτεχνικής υποστήριξης και βάσεις αποθήκευσης δυτικών όπλων» στην Ουκρανία, δήλωσε την Τρίτη ο Ρώσος υπουργός σε συνάντηση με ανώτερο στρατιωτικό προσωπικό, σύμφωνα με το κανάλι Telegram του υπουργείου.

O Σοϊγκού δήλωσε επίσης ότι η Ρωσία «διέλυσε τον μύθο της ανωτερότητας των δυτικών όπλων» και οι δυνάμεις της έχουν εξασφαλίσει το προβάδισμα κατά μήκος του μετώπου που εκτείνεται σε 1.000 χλμ.

Αναφέρθηκε επίσης στο γεγονός ότι η Ουάσινγκτον πρόκειται να παράσχει στην Ουκρανία νέο πακέτο στρατιωτικής βοήθειας αξίας σχεδόν 61 δισ. δολαρίων, ύστερα από ψηφοφορία από τη Βουλή των Αντιπροσώπων το Σάββατο.

«Κατ’ αναλογία με τις απειλές που τέθηκαν από τις ΗΠΑ και τους συμμάχους τους, θα συνεχίσουμε να βελτιώνουμε τη σύνθεση και τη δομή των Ενόπλων Δυνάμεων και να αυξάνουμε την παραγωγή των πιο δημοφιλών όπλων και στρατιωτικού εξοπλισμού», δήλωσε ο Σοϊγκού.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

