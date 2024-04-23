Βαθύπλουτος βαρόνος των ναρκωτικών γίνεται καπνός από τις ισπανικές φυλακές με εγγύηση μόλις 50.000 ευρώ

Δικαστικό μπέρδεμα στην Ισπανία έδωσε την ευκαιρία σε διαβόητο βαρόνο των ναρκωτικών -που φέρεται να σχεδίαζε να δολοφονήσει τον διάδοχο του ολλανδικού θρόνου και τον Ολλανδό πρωθυπουργό Μαρκ Ρούτε- να βρεθεί εκτός φυλακής.

Ο αρχηγός της Mocro Maffia, Καρίμ Μπουγιαχριτσάν, συνελήφθη στη Μαρμπέγια τον περασμένο Ιανουάριο σε αστυνομική επιχείρηση - σκούπα έπειτα από πενταετή έρευνα για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.

Μόλις έμαθαν για τη σύλληψή του, οι ολλανδικές αρχές υπέβαλαν αίτημα έκδοσης, ζητώντας την επιστροφή του Μπουγιαχριτσάν στην Ολλανδία για να αντιμετωπίσει βαριές κατηγορίες για διακίνηση ναρκωτικών.

Το Εθνικό Δικαστήριο της Μαδρίτης έδωσε πράσινο φως στο αίτημα, όμως το τοπικό δικαστήριο στη Μάλαγα, το οποίο έχει δικαιοδοσία στην περιοχή όπου συνελήφθη ο Μπουγιαχριτσάν, αρνήθηκε να το εκτελέσει, υποστηρίζοντας ότι ο βασιλιάς των ναρκωτικών έπρεπε να αντιμετωπίσει τις κατηγορίες για ξέπλυμα χρήματος στην Ισπανία πριν εκδοθεί αλλού.

Οι ολλανδικές αρχές άσκησαν έφεση, καταθέτοντας νέο, επείγον αίτημα, τονίζοντας ότι ο διαβόητος έμπορος ναρκωτικών είναι ένας από τους πλέον καταζητούμενους εγκληματίες της Ιντερπόλ και ότι αναζητούνταν στο πλαίσιο της μάχης κατά των ναρκωτικών, που διαρκεί μια δεκαετία.

Στη μάχη αυτή σκοτώθηκαν δεκάδες άνθρωποι στο Βέλγιο, την Ολλανδία, την Ισπανία και το Μαρόκο, αναφέρει το Politico.

Το ισπανικό ραδιοφωνικό δίκτυο Cadena SER αποκάλυψε ότι, αν και το Εθνικό Δικαστήριο αποδέχθηκε την ολλανδική προσφυγή, αμέλησε να εκδώσει ένταλμα κράτησης που θα εξασφάλιζε ότι ο Μπουγιαχριτσάν θα παρέμενε πίσω από τα κάγκελα μέχρι να πραγματοποιηθεί η έκδοση.

Όταν η υπόθεσή του για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος παρουσιάστηκε για πρώτη ακρόαση στο τοπικό δικαστήριο στη Μάλαγα τον περασμένο μήνα, ο δικαστής συμφώνησε να αφήσει ελεύθερο τον αρχηγό της συμμορίας με εγγύηση 50.000 ευρώ. Ο Μπουγιαχριτσάν, ένας δισεκατομμυριούχος που έχει τραπεζικούς λογαριασμούς και ακίνητα σε όλο τον κόσμο, πλήρωσε αμέσως τα μετρητά και έγινε καπνός…

Οι αρχές δεν τον έχουν δει από τότε.

Το 2022 η Ολλανδή πριγκίπισσα Αμαλία αναγκάστηκε να αποσυρθεί από το συγκρότημα φοιτητικών κατοικιών της και να επιστρέψει στο παλάτι αφού η αστυνομία έλαβε αξιόπιστα στοιχεία που έδειχναν ότι ο Μπουγιαχριτσάν σχεδίαζε είτε να την απαγάγει είτε να την δολοφονήσε.

Ο Μαρκ Ρούτε, σύμφωνα με την ολλανδική εφημερίδα De Telegraaf, ήταν στη λίστα του Μπουγιαχριτσάν.



Πηγή: skai.gr

