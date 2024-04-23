Συνελήφθη στη Δρέσδη βοηθός του επικεφαλής υποψηφίου της AfD στις ευρωεκλογές για κατασκοπεία υπέρ της Κίνας. Χθες πραγματοποιήθηκαν ακόμη τρεις συλλήψεις φερόμενων πληροφοριοδοτών του Πεκίνου.

«Πρόκειται για μια ιδιαίτερα σοβαρή υπόθεση» σύμφωνα με τις γερμανικές αρχές, οι οποίες εδώ και εβδομάδες έρχονται αντιμέτωπες με ολοένα και περισσότερες υποθέσεις κατασκοπείας, είτε υπέρ της Μόσχας είτε υπέρ του Πεκίνου.

Ο λόγος σήμερα, Τρίτη, για τον Γιαν Τζ. στενό συνεργάτη του επικεφαλής του ευρωψηφοδελτίου της ακροδεξιάς Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD), Μαξιμίλιαν Κρα, ο οποίος συνελήφθη στη Δρέσδη μετά από έφοδο στο διαμέρισμά του με την κατηγορία της κατασκοπείας υπέρ της Κίνας.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Εισαγγελία της Καρλσρούης, ο συλληφθείς είναι Γερμανός υπήκοος με κινεζικές ρίζες, γνωστός στις γερμανικές αρχές εδώ και πάνω από δέκα χρόνια, ο οποίος φέρεται να δρούσε για λογαριασμό της Κινεζικής Κρατικής Υπηρεσίας Ασφαλείας (MSS). Η υπόθεση φαίνεται να ξεπερνά τα σύνορα της Γερμανίας, δεδομένου ότι ο Γιαν Τζ. ήταν επίσημα συνεργάτης του ακροδεξιού ευρωβουλευτή και δρούσε ως πληροφοριοδότης μεταξύ Βρυξελλών και Δρέσδης.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έρχονται στο φως, ο συλληφθείς φέρεται να έδινε στις κινεζικές μυστικές υπηρεσίες απόρρητες πληροφορίες από το Ευρωκοινοβούλιο. Πρόκειται για ευαίσθητα δεδομένα που θεωρούνται κρίσιμα για το Πεκίνο. Ο Γιαν Τζ. φέρεται ακόμη να δρούσε κατασκοπευτικά και σε βάρος αντιπολιτευόμενων Κινέζων πολιτών που ζουν στη Γερμανία.

Κύμα συλλήψεων αυτή την εβδομάδα

Μόλις τη Δευτέρα οι γερμανικές αρχές είχαν προχωρήσει σε συλλήψεις και άλλων τριών υπόπτων για κατασκοπεία, και συγκεκριμένα στο Ντίσελντορφ και την Έσση. Πρόκειται για δύο άνδρες και μία γυναίκα, οι οποίοι επίσης φέρονται να δρούσαν ως πληροφοριοδότες για λογαριασμό των κινεζικών μυστικών υπηρεσιών, χωρίς όμως, σύμφωνα με όσα είναι μέχρις στιγμής γνωστά, να σχετίζονται με την υπόθεση του Γιαν Τζ.

Οι συγκεκριμένοι συλληφθέντες φέρονται να ενεργούσαν ειδικότερα στο πεδίο της τεχνολογικής κατασκοπείας, παρακολουθώντας και διαβιβάζοντας πληροφορίες ως επί το πλείστον για στρατιωτικούς σκοπούς. Σύμφωνα με τη γερμανική δημόσια τηλεόραση, οι τρεις συλληφθέντες ενδέχεται να είχαν στο στόχαστρό τους γερμανικά ερευνητικά προγράμματα που θα μπορούσαν να είναι χρήσιμα για την επέκταση της θαλάσσιας ισχύος της Κίνας.

Κινεζική πρεσβεία: Επιχείρηση δυσφήμισης της Κίνας

Ιδιαίτερο προβληματισμό προκαλεί πάντως το ενδεχόμενο χρήσης επιστημονικών πληροφοριών από καίριας σημασίας ερευνητικά προγράμματα σε πολυτεχνικές σχολές, κυρίως πανεπιστημίων της Ανατολικής Γερμανίας. Όπως επισημαίνει η ιστοσελίδα tagesschau.de «η κατασκοπευτική δραστηριότητα της Κίνας με στόχο οικονομικά πλεονεκτήματα αλλά και για στρατιωτικούς σκοπούς θεωρείται μία από τις μεγαλύτερες απειλές για τη γερμανική οικονομία και τα γερμανικά πανεπιστήμια».

Την ίδια ώρα το Πεκίνο απορρίπτει κατηγορηματικά τις γερμανικές κατηγορίες περί κατασκοπευτικής δράσης Κινέζων πρακτόρων. Σε ανακοίνωσή της η κινεζική πρεσβεία στο Βερολίνο αναφέρει: «Καλούμε τη γερμανική πλευρά να σταματήσει την εκμετάλλευση υποθέσεων κατασκοπείας με στόχο την πολιτική χειραγώγηση και τη δυσφήμιση της εικόνας της Κίνας».

Αξίζει να σημειωθεί ότι μόλις πριν από λίγες ημέρες ο καγκελάριος Όλαφ Σολτς είχε βρεθεί για επίσημη επίσκεψη στην Κίνα με διευρυμένες επαφές.

