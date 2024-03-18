Το Κρεμλίνο διαψεύδει την καταγγελία της χήρας του Ναβάλνι πως δολοφονήθηκε στη φυλακή στη Ρωσία

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ, ερωτηθείς σχετικά με την καταγγελία της συζύγου του Αλεξέι Ναβάλνι πως ο πλέον γνωστός επικριτής του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν δολοφονήθηκε σε φυλακή της Ρωσίας, αντέτεινε πως δεν είναι έτσι, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων RIA.

Οι ρωσικές αρχές αποδίδουν τον θάνατο του αντιπολιτευόμενου τη 16η Φεβρουαρίου σε φυσικά αίτια. Μετά την επανεκλογή του, ο πρόεδρος Πούτιν χαρακτήρισε «λυπηρό» τον θάνατό του, καθώς σκόπευε να τον συμπεριλάβει σε ανταλλαγή κρατουμένων, υπό τον όρο πως δεν θα επέστρεφε ποτέ στη Ρωσία.

Η σύζυγός του Γιούλια Ναβάλναγια ερίζει πως ο άνδρας της δολοφονήθηκε κατά διαταγή του προέδρου Πούτιν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

