Το σπίτι που ο θρυλικός τραγουδιστής των Queen Φρέντι Μέρκιουρι (Freddie Mercury) έζησε την τελευταία δεκαετία της ζωής του, είναι διαθέσιμο στους αγοραστές από το μεσιτικό γραφείο Knight Frank, με τις προσφορές να ξεπερνούν τα 30 εκατομμύρια λίρες (35 εκατομμύρια ευρώ).

»Ein Ort des Friedens, ein wahres Künstlerhaus«: Für die Villa, in der Queen-Star Freddie Mercury seine letzten Lebensjahre verbrachte, wird ein neuer Eigentürmer gesucht. Der muss – wenig überraschend – gut betucht sein. https://t.co/HocKWUuk1k March 19, 2024

Το Garden Lodge, στην πολυτελή γειτονιά του Kensington στο Λονδίνο πωλείται για πρώτη φορά μετά από σχεδόν μισό αιώνα και το ενδιαφέρον είναι τεράστιο.

Πρόκειται για το σπίτι που αγόρασε ο Μέρκιουρι το 1980, έζησε και πέθανε εκεί το 1991, στα 45 του χρόνια, από πνευμονία που σχετίζεται με το AIDS.

Ο Μέρκιουρι είχε αφήσει το Garden Lodge – μία νεοβικτωριανή βίλα με οκτώ υπνοδωμάτια - και όλα τα πολύτιμα υπάρχοντά του στη στενή του φίλη και πρώην σύντροφό του, Μέρι Όστιν, με την οποία συζούσαν και η οποία συνεχίζει να ζει στο σπίτι μέχρι και σήμερα, στα 73 της χρόνια.

Η Οστιν πούλησε σε δημοπρασίες τον περασμένο Σεπτέμβριο τα περισσότερα από τα πράγματα του Μέρκιουρι, για 12,2 εκατομμύρια λίρες.

Ανάμεσά τους ήταν και η περίφημη πύλη του κήπου, η οποία ήταν χαραγμένη με γκράφιτι και σημειώσεις αγάπης από τους θαυμαστές του Μέρκιουρι όταν αυτός πέθανε. Η πόρτα πωλήθηκε για 412.750 λίρες.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.