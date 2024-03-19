Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Garden Lodge: Πωλείται το σπίτι που έζησε τα τελευταία χρόνια της ζωή του ο Φρέντι Μέρκιουρι (βίντεο)

Πρόκειται για το σπίτι Στο Λονδίνο που αγόρασε ο Μέρκιουρι το 1980, έζησε και πέθανε εκεί το 1991, στα 45 του χρόνια

Garden Lodge

Το σπίτι που ο θρυλικός τραγουδιστής των Queen Φρέντι Μέρκιουρι (Freddie Mercury) έζησε την τελευταία δεκαετία της ζωής του, είναι διαθέσιμο στους αγοραστές από το μεσιτικό γραφείο Knight Frank, με τις προσφορές να ξεπερνούν τα 30 εκατομμύρια λίρες (35 εκατομμύρια ευρώ). 

Το Garden Lodge, στην πολυτελή γειτονιά του Kensington στο Λονδίνο πωλείται για πρώτη φορά μετά από σχεδόν μισό αιώνα και το ενδιαφέρον είναι τεράστιο. 

Πρόκειται για το σπίτι που αγόρασε ο Μέρκιουρι το 1980, έζησε και πέθανε εκεί το 1991, στα 45 του χρόνια, από πνευμονία που σχετίζεται με το AIDS. 

Ο Μέρκιουρι είχε αφήσει το Garden Lodge – μία νεοβικτωριανή βίλα με οκτώ υπνοδωμάτια - και όλα τα πολύτιμα υπάρχοντά του στη στενή του φίλη και πρώην σύντροφό του, Μέρι Όστιν, με την οποία συζούσαν και η οποία συνεχίζει να ζει στο σπίτι μέχρι και σήμερα, στα 73 της χρόνια.

Η Οστιν πούλησε σε δημοπρασίες τον περασμένο Σεπτέμβριο τα περισσότερα από τα πράγματα του Μέρκιουρι, για 12,2 εκατομμύρια λίρες.

Ανάμεσά τους ήταν και η περίφημη πύλη του κήπου, η οποία ήταν χαραγμένη με γκράφιτι και σημειώσεις αγάπης από τους θαυμαστές του Μέρκιουρι όταν αυτός πέθανε. Η πόρτα πωλήθηκε για 412.750 λίρες.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: σπίτι
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
3 0 Bookmark