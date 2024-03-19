Ο Ίλον Μασκ παίρνει κεταμίνη για να βελτιώσει την ψυχική του υγεία. Μάλιστα, την αποκάλυψη την έκανε ο δισεκατομμυριούχος σε μια συνέντευξη που μεταδόθηκε στο YouTube.

Όταν ρωτήθηκε για τη χρήση ναρκωτικών, ο Μασκ - ο διευθύνων σύμβουλος της Tesla και της SpaceX - απάντησε: «Υπάρχουν φορές που έχω κατά κάποιο τρόπο… μια αρνητική χημική κατάσταση στον εγκέφαλό μου, όπως η κατάθλιψη, υποθέτω». Επίσης, ο «ισχυρός άνδρας» ανέφερε ότι κάνει χρήση «μικρής ποσότητας κεταμίνης, μία φορά κάθε δύο εβδομάδες».

Elon Musk reveals why he takes ketamine, denies abusing the drug: ‘I should keep taking it’ https://t.co/ULJOW6zibO — Fox News (@FoxNews) March 19, 2024

Η κεταμίνη συντέθηκε για πρώτη φορά το 1962 και χρησιμοποιήθηκε στο Βέλγιο το 1963. Χρησιμοποιήθηκε ως αναισθητικό και αναλγητικό στην κτηνιατρική κυρίως, και πιο σπάνια στους ανθρώπους. Συνήθως, η χορήγησή της είναι ενδοφλέβια ή ενδομυϊκή. Λόγω της πολυπλοκότητας της παρασκευής της, πιστεύεται ότι η κεταμίνη που κυκλοφορεί για ευφορική χρήση, προέρχεται από παράνομη διάθεση νόμιμων αποθεμάτων. Τα χάπια κεταμίνης που κυκλοφορούν στην παράνομη αγορά, έχει βρεθεί ότι περιέχουν επίσης ψευδοεφεδρίνες, εφεδρίνες, καφεΐνη, αμφεταμίνες, μεθαμφεταμίνες και MDMA σαν ουσίες νοθείας.

Η κεταμίνη έχει αποδειχθεί ότι έχει ισχυρές επιδράσεις στον εγκέφαλο, ιδίως σε άτομα που πάσχουν από κατάθλιψη, σύμφωνα με τον Dr. William Prueitt, διευθυντή του προγράμματος θεραπείας με κεταμίνη στο Silver Hill Hospital στο Κονέκτικατ, όπως αναφέρει το «Fox News». Μελέτες με κεταμίνη έχουν δείξει πολλά υποσχόμενα αποτελέσματα για χρόνιες τάσεις αυτοκτονίας, συμπτώματα μετατραυματικής διαταραχής και κατάθλιψη.

Depression is overdiagnosed in the US, but for some people it really is a brain chemistry issue.



But zombifying people with SSRIs for sure happens way too much. From what I’ve seen with friends, ketamine taken occasionally is a better option. — Elon Musk (@elonmusk) June 27, 2023

«Υπάρχουν όλο και περισσότερα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι η κεταμίνη μπορεί να είναι πολύ αποτελεσματική για ασθενείς με κατάθλιψη που δεν έχουν ανταποκριθεί σε άλλες θεραπείες», δήλωσε ο Prueitt. Η κεταμίνη λειτουργεί διαφορετικά από τα παραδοσιακά αντικαταθλιπτικά. Στοχεύει σε διαφορετικούς νευροδιαβιβαστές στον εγκέφαλο, σύμφωνα με τον διευθυντή. Το φάρμακο μπορεί να χορηγηθεί με πολλαπλούς τρόπους, αλλά οι κύριες μέθοδοι είναι με ρινικό σπρέι ή ενδοφλέβιες εγχύσεις.

Ωστόσο, μπορεί να υπάρχουν κίνδυνοι όταν χορηγείται σε συνθήκες χωρίς επίβλεψη. «Οι ασθενείς δεν πρέπει να αυτοθεραπεύονται και πρέπει να λαμβάνουν θεραπείες με κεταμίνη μόνο μετά από κατάλληλη ψυχιατρική αξιολόγηση και ιατρικό έλεγχο», πρόσθεσε.

