Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν επιβεβαίωσε σήμερα από τη Μανίλα τη "σιδηρά" δέσμευση των ΗΠΑ να υπερασπιστούν τις Φιλιππίνες στη Νότια Σινική Θάλασσα, όπου η Μανίλα βρίσκεται αντιμέτωπη με τις φιλοδοξίες της Κίνας.

Σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε από την πρωτεύουσα των Φιλιππίνων με τον Φιλιππινέζο ομόλογό του Ενρίκε Μανάλο, ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας υπενθύμισε την αμερικανική υποστήριξη στη σύμμαχο χώρα, τις Φιλιππίνες, απέναντι σε οποιαδήποτε ενδεχόμενη ένοπλη επίθεση στη Νότια Σινική Θάλασσα.

"Αυτές οι πλωτές οδοί είναι ζωτικής σημασίας για τις Φιλιππίνες, την ασφάλειά τους, την οικονομία τους, αλλά είναι επίσης (ζωτικής σημασίας) και για τα συμφέροντα της περιοχής, των ΗΠΑ και του κόσμου (...) Γι'αυτόν τον λόγο βρισκόμαστε στο πλευρό των Φιλιππίνων και θα τηρήσουμε τις σιδηρές αμυντικές μας δεσμεύσεις, συμπεριλαμβανομένης της Συνθήκης Αμοιβαίας Άμυνας", σημείωσε ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών.

Αυτή είναι η δεύτερη επίσκεψή του στην πρωτεύουσα των Φιλιππίνων από την άνοδο στην εξουσία του προέδρου Φερντινάντ Μάρκος τον Ιούνιο του 2022.

Ο Μπλίνκεν πραγματοποιεί σύντομη περιοδεία στην Ασία, έχοντας ξεκινήσει την Κυριακή από τη Νότια Κορέα, σημαντικό σύμμαχο των ΗΠΑ, καθώς η Ουάσινγκτον διπλασιάζει τις προσπάθειες να ενισχύσει τις σχέσεις της με τις ασιατικές χώρες για να αντισταθμίσει την επιρροή της Κίνας.

"Αυτό που θέλουμε να δείξουμε (...) είναι η δέσμευσή μας προς την περιοχή Ινδικού-Ειρηνικού Ωκεανού, παρόλα αυτά που συμβαίνουν αλλού στον κόσμο αυτήν την στιγμή", υπογράμμισε επίσης σε δηλώσεις του σε δημοσιογράφους υψηλόβαθμος Αμερικανός αξιωματούχος που συνοδεύει τον Μπλίνκεν στην περιοδεία του.

Αντίδραση της Κίνας

Η Κίνα σημείωσε σήμερα ότι οι ΗΠΑ δεν έχουν καμία νομιμότητα να παρεμβαίνουν στη Νότια Σινική Θάλασσα, μετά τη δέσμευση της Ουάσινγκτον να υποστηρίξει τις Φιλιππίνες στην περίπτωση σύγκρουσης με το Πεκίνο σε αυτήν την τεράστια αμφισβητούμενη θάλασσια περιοχή.

Η Κίνα διεκδικεί σχεδόν το σύνολο των νησιών της Νότιας Σινικής Θάλασσας. Κι άλλες χώρες που βρέχονται από τη θάλασσα αυτή, όπως το Βιετνάμ, οι Φιλιππίνες, η Μαλαισία και το Μπρουνέι έχουν ανταγωνιστικές και ορισμένες φορές επικαλυπτόμενες διεκδικήσεις.

Τους τελευταίους μήνες οι εντάσεις ανάμεσα στην Κίνα και τις Φιλιππίνες, οι οποίες εκφράζουν ολοένα και πιο σθεναρά τις εδαφικές τους διεκδικήσεις, έχουν φτάσει σε επίπεδα που δεν έχουν παρατηρηθεί εδώ και αρκετά χρόνια.

"Οι ΗΠΑ δεν αποτελούν μέρος της Νότιας Σινικής Θάλασσας και (κατά συνέπεια) δεν έχουν το δικαίωμα να παρεμβαίνουν στις διαφορές που φέρνουν αντιμέτωπες την Κίνα και τις Φιλιππίνες", δήλωσε σε δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών Λιν Τζιάν.

Η Κίνα κατηγορεί συχνά τις ΗΠΑ ότι υποστηρίζουν τα έθνη που έχουν ανταγωνιστικές εδαφικές διεκδικήσεις με τις δικές της προκειμένου να αντιμετωπίσουν την αυξανόμενη ισχύ της.

Οι Φιλιππίνες έχουν ως εκ τούτου συνάψει στρατιωτικές συμφωνίες με τις ΗΠΑ και την Αυστραλία.

"Η στρατιωτική συνεργασία ανάμεσα στις ΗΠΑ και τις Φιλιππίνες δεν θα πρέπει να υπονομεύει την κυριαρχία, τα δικαιώματα και τα θαλάσσια συμφέροντα της Κίνας στη Νότια Σινική Θάλασσα και ακόμη λιγότερο να χρησιμεύει ως πλατφόρμα στις παράνομες διεκδικήσεις των Φιλιππίνων", σημείωσε επίσης ο Λιν Τζιάν.

Η Κίνα βλέπει με ανησυχία την ενίσχυση των στρατιωτικών δεσμών ανάμεσα στις ΗΠΑ και τις Φιλιππίνες, κάτι το οποίο αντιλαμβάνεται ο ασιατικός γίγαντας ως τρόπο αντιστάθμισης των εδαφικών του διεκδικήσεων στην περιοχή.

Το Διαρκές Διαιτητικό Δικαστήριο, όργανο που έχει την έδρα του στη Χάγη της Ολλανδίας, στο οποίο είχαν προσφύγει οι Φιλιππίνες, είχε απορρίψει το 2016 τις κινεζικές διεκδικήσεις, κρίνοντας ότι στερούνται νομικής βάσης.

Το Πεκίνο είχε καταγγείλει την απόφαση αυτή, κρίνοντας κυρίως ότι ήταν ανάρμοστη η προσφυγή των Φιλιππίνων ενώπιον του οργάνου αυτού.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

